Pioli: "Fagioli in difficoltà? Vi spiego. Come stanno Kean e Gudmundsson per Fiorentina-Como"

" Voglio una Fiorentina vincente , ci manca la vittoria in campionato. Quella di domenica deve essere una nuova opportunità. Resto dell'idea che chi gioca meglio ha più opportunità di vincere, vogliamo essere pronti". A poco più di 48 ore dal match con il Como, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa , parlando così del 'collega' che siede sulla panchina dei lariani: " Ho incontrato Fabregas , l'ultimo anno che ero al Milan. Ci siamo conosciuti, abbiamo preso un aperitivo insieme. È una persona curiosa, è già un grande allenatore e lo sarà anche in futuro. Ha detto che è difficile trovare giovani italiani di valore? Mi ha un po' sorpreso quello che ha detto . Ci sono giocatori italiani di alto livello, poi ognuno ha le proprie preferenze e magari un giocatore che piace a me a lui non piace. Mi auguro che le scelte della Fiorentina alla fine siano quelle giuste".

Sul Como

"Il Como ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato. È una squadra molto ben allenata e ha tutte le soluzioni giuste: sa palleggiare, sa provocare la profondità, sa giocare fra le linee. È una squadra evoluta per la qualità dei singoli, per la qualità dell'allenatore e per il fatto che gioca insieme da tempo. Dovremo essere attenti e quando avremo la palla dovremo essere più pericolosi e più dominanti. È giustamente da ritenere una squadra importante, per quanto ha investito e per le qualità. Ha alzato il livello della rosa. Il Como è una squadra che ultimamente viene a prenderti con un giocatore in più e concede pochissimi passaggi agli avversari, quindi la nostra gestione della palla sarà un tema importante. Se riusciremo a passare la prima pressione troveremo spazi, mi auguro di riuscirci", ha aggiunto Pioli.

Sul match col Napoli

"Come si riparte dopo il Napoli? Siamo ripartiti dai 10 minuti dopo il nostro gol, prima la squadra è stata troppo timida. Meriti ai nostri avversari ma possiamo fare meglio, la squadra si sta allenando benissimo e sono certo che prima o poi arriveranno i risultati, ma dobbiamo giocare con più energia, più attenzione e più qualità. Ci siamo concentrati su tante situazioni, non solo costruzione, fase difensiva o calci piazzati. Per come voglio che la squadra difenda tante volte avremo i duelli in campo. Pongracic può fare anche il braccetto se serve. Nei duelli non possiamo cercare l'anticipo, in quel caso col Napoli dovevamo essere due contro uno... Dobbiamo sviluppare meglio le situazioni, ora ci conosciamo meglio e le partite ci hanno dato indicazioni precise", ha detto ancora Pioli, che ha proseguito poi la propria analisi sul match col Napoli e ha commentato la classifica deficitaria della Fiorentina e le voci sui malumori nello spogliatoio...