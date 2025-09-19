Pioli: "Fagioli in difficoltà? Vi spiego. Come stanno Kean e Gudmundsson per Fiorentina-Como"

"Voglio una Fiorentina vincente, ci manca la vittoria in campionato. Quella di domenica deve essere una nuova opportunità. Resto dell'idea che chi gioca meglio ha più opportunità di vincere, vogliamo essere pronti". A poco più di 48 ore dal match con il Como, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa, parlando così del 'collega' che siede sulla panchina dei lariani: "Ho incontrato Fabregas, l'ultimo anno che ero al Milan. Ci siamo conosciuti, abbiamo preso un aperitivo insieme. È una persona curiosa, è già un grande allenatore e lo sarà anche in futuro. Ha detto che è difficile trovare giovani italiani di valore? Mi ha un po' sorpreso quello che ha detto. Ci sono giocatori italiani di alto livello, poi ognuno ha le proprie preferenze e magari un giocatore che piace a me a lui non piace. Mi auguro che le scelte della Fiorentina alla fine siano quelle giuste".
Sul Como
"Il Como ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato. È una squadra molto ben allenata e ha tutte le soluzioni giuste: sa palleggiare, sa provocare la profondità, sa giocare fra le linee. È una squadra evoluta per la qualità dei singoli, per la qualità dell'allenatore e per il fatto che gioca insieme da tempo. Dovremo essere attenti e quando avremo la palla dovremo essere più pericolosi e più dominanti. È giustamente da ritenere una squadra importante, per quanto ha investito e per le qualità. Ha alzato il livello della rosa. Il Como è una squadra che ultimamente viene a prenderti con un giocatore in più e concede pochissimi passaggi agli avversari, quindi la nostra gestione della palla sarà un tema importante. Se riusciremo a passare la prima pressione troveremo spazi, mi auguro di riuscirci", ha aggiunto Pioli.
Sul match col Napoli
"Come si riparte dopo il Napoli? Siamo ripartiti dai 10 minuti dopo il nostro gol, prima la squadra è stata troppo timida. Meriti ai nostri avversari ma possiamo fare meglio, la squadra si sta allenando benissimo e sono certo che prima o poi arriveranno i risultati, ma dobbiamo giocare con più energia, più attenzione e più qualità. Ci siamo concentrati su tante situazioni, non solo costruzione, fase difensiva o calci piazzati. Per come voglio che la squadra difenda tante volte avremo i duelli in campo. Pongracic può fare anche il braccetto se serve. Nei duelli non possiamo cercare l'anticipo, in quel caso col Napoli dovevamo essere due contro uno... Dobbiamo sviluppare meglio le situazioni, ora ci conosciamo meglio e le partite ci hanno dato indicazioni precise", ha detto ancora Pioli, che ha proseguito poi la propria analisi sul match col Napoli e ha commentato la classifica deficitaria della Fiorentina e le voci sui malumori nello spogliatoio...
Cosa risolvere
"La nostra bassa percentuale di passaggi riusciti è dovuta alla pressione col Napoli, lo ha fatto con forza e intensità. Questo deve essere un insegnamento, per il futuro. Merito loro ma noi dobbiamo dare più soluzioni e muoversi meglio intorno al compagno, Abbiamo creato poco, non è questione del reparto offensivo. La manovra deve essere più fluida e le soluzioni più efficaci, dobbiamo essere più pronti a stare nella metà campo avversaria, solo così si valorizzano le qualità dei nostri attaccanti. Serve un gioco più veloce e più qualitativo dal punto di vista tecnico. Chiaro che un allenatore ora si aspetti dei miglioramenti, ma per come vedo gli allenamenti sono certo che arriveranno", ha proseguito Pioli.
Classifica e malumori
"Il centrocampo Fazzini-Nicolussi-Fagioli è praticabile? Tutto è possibile, io sono attento a preparare la partita e mettere la squadra più performante. Non ho fatto tabelle, non penso al calendario o alle prossime. Non possiamo permetterci di perdere energie che non siano quelle del lavoro quotidiano e dell'ottenere il massimo dalla prossima partita. Non siamo contenti della nostra classifica e non sono contento di come abbiamo approcciato la partita col Napoli, che oltre ad avere più qualità ha impattato anche con più energia. Forse non ho preparato bene la squadra in questo senso. Ora pensiamo partita dopo partita e vediamo a fine stagione. Malumori nello spogliatoio? Perché dovrei rispondere ad una domanda del genere senza fondamento? Ho detto che la squadra sta lavorando nel modo migliore possibile, se ci fossero problematiche del genere non lo direi. Non rispondo perché non è una domanda pertinente", ha aggiunto Pioli.
La 'nuova' Fiorentina
"Non siamo al 100%. Mi aspettavo qualcosa in più, ma dobbiamo lavorare e stiamo lavorando per raggiungere il nostro 100%. L'approccio sbagliato col Napoli fa seguito a quello col Polissya? Giusto dire che abbiamo avuto due impatti sbagliati in entrambe le partite, ma sono due situazioni diverse. Col Polissya sbagliando ci sentivamo superiori per il risultato dell'andata. Col Napoli è stato peggio: sapevamo che la partita era difficile e importante e il nostro impatto doveva essere diverso, non ci siamo riusciti e abbiamo sbagliato pagando con quel risultato pesante dopo 15 minuti, anche se la squadra ha provato a reagire", ha detto ancora Pioli, che ha parlato poi di Kean, Fagioli, Gudmundsson e di come fermare Nico Paz...
Su Nico Paz, Kean e Gudmundsson
"Come si ferma Nico Paz? Ha grandissima qualità, diventa difficile ingabbiarlo. A volte fa l'attaccante, a volte sta in mezzo ai mediani, a volte va a destra e a volte va a sinistra. Uno così meno palloni tocca meno pericoli crea, dovremo cercare di sporcargli le giocate e fargli arrivare pochi rifornimenti. Ha qualità tecniche e fisiche importanti. Come stanno Kean e Gudmundsson? Moise sta meglio, ha fatto lavoro a parte ieri ma oggi ha lavorato al 100% con la squadra. Può giocare dall'inizio. Gud sta meglio, si sta allenando con la squadra, non lo vedo al 100% ma sarà disponibile per giocare", ha proseguito Pioli.
Su Fagioli
"Come sta Fagioli e l'inizio sottotono è solo questione di posizione? Secondo me ha fatto molto bene le prime partite, amichevoli comprese. Poi le sue prestazioni sono state più difficili. Può essere che la posizione nuova gli abbia dato qualche difficoltà, ma è intelligente e può farlo. Sapevamo che Lobotka sarebbe andato a prenderlo alto, ma ci sta. Può crescere sicuramente e ho grande fiducia", ha aggiunto Pioli.
Su Fazzini e Piccoli
"L'ingresso in campo positivo di Fazzini e Piccoli col Napoli? Un allenatore è contento quando gli undici che sceglie fanno molto bene. Poi è un bene se chi subentra fa la sua partita e col Napoli tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene. Sono le prestazioni in allenamento che mi fanno decidere, siamo tutti concentrati e motivati per l'obiettivo", ha concluso Pioli.
