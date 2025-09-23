Tuttosport.com

Fiorentina, quattro punte e nessun gol. Pioli preoccupato: "Non mi aspettavo un inizio così"

Kean, Piccoli, Gudmundsson e Dzeko: il super attacco viola a secco. E la vittoria non arriva
Brunella Ciullini
1 min
FiorentinaKeanpioli
Fiorentina, quattro punte e nessun gol. Pioli preoccupato: "Non mi aspettavo un inizio così"© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Firenze - Novanta milioni di euro spesi in estate per alzare il livello e ritrovarsi dopo quattro giornate nei bassifondi della classifica con soli due punti: sotto l'attuale gestione è accaduto soltanto alla prima Fiorentina di Rocco Commisso, nel 2019, con il Montella-bis. Nessuno poche settimane fa avrebbe immaginato una simile situazione. Invece il ritorno di Stefano Pioli a 6 anni dalla p

