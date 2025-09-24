Lamptey, è rottura del crociato: la nota della Fiorentina

È stato l'ultimo colpo in entrata del mercato estivo della Fiorentina , acquistato dal Brighton per 6 milioni. Neanche il tempo di iniziare la sua nuova avventura in Italia, che Tariq Lamptey si è già fermato. Il ghanese ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto a lasciare il campo al 22° minuto dell'ultima partita di campionato contro il Como , la sua prima da titolare in Serie A. Le sensazioni in casa viola non erano delle migliori, e in giornata è arrivato il verdetto: lacerazione del legamento crociato, operazione e tempi di recupero verosimilmente elevati.

Il comunicato del club

Sul proprio sito, la Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale in merito alle condizioni del giocatore: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito", si legge.