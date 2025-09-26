Pioli: "Il calcio va oltre la tattica e la tecnica. Kean non è un problema"

Torna il derby della Toscana tra Fiorentina e Pisa dopo ben 34 anni nel massimo campionato. La Viola, che non ha iniziato la stagione nella maniera migliore, è pronta al riscatto. Il tecnico Stefano Pioli però è fiducioso e si presenta in conferenza stampa conscio della situazione della propria squadra. “Non posso essere contento dei risultati. Sono determinato e concentrato sul lavoro ed è quello che farò fino a domenica. Sappiamo l'importanza della partita. Dobbiamo avere le stesse ambizioni di 70 giorni fa ma per vedere la luce dobbiamo lavorare tanto". Domenica alle 15 ci sarà una sfida affascinante. Sul momento negativo dice. "Cerco di trasferire le mie idee ai giocatori. Manca la fase di costruzione, la fase offensiva. Abbiamo cercato di forzare un po' il lavoro ed è normale che mi aspetti dei miglioramenti in diverse situazioni. Il calcio non è solo tecnica e tattica, ma anche cuore e attenzione, domenica sarà una partita molto tesa per entrambe le squadre e bisogna saperla preparare. Le sensazioni che un allenatore ha durante gli allenamenti sono molto importanti e io ho ne ho di buonissime". Su Kean il tecnico Viola ha detto In questo momento difficile per la Fiorentina, Pioli sa di poter contare sui leader della squadra: da capitan Ranieri agli esperti De Gea e Goesens. "I leader del gruppo sono sempre presenti e partecipi. In momenti così, la loro guida sarà fondamentale per il collettivo”.