Kean e Nicolussi Caviglia, gli ex Juve uniche gioie della Fiorentina: "Ora cambiamo la stagione"

“Non mi butto giù, ho compagni meravigliosi”

Nel postpartita proprio Kean, autore del momentaneo vantaggio, ha mostrato fiducia nel percorso: "Non fare gol non mi pesava, gli attaccanti si buttano giù ma io ho compagni meravigliosi che mi supportano. Oggi non ci è andata bene, sappiamo che dobbiamo invertire questa cosa." Il numero 20 viola guarda oltre il risultato, sottolineando la compattezza del gruppo: "A volte non può andare sempre come vuoi tu. So che da questa situazione usciremo, perché siamo un’ottima squadra e un ottimo gruppo. Abbiamo segnato oggi, ci mancano solo i risultati". L'ex Juve e Psg, poi, ha ribadito la piena disponibilità tattica e la fiducia nel lavoro quotidiano: "Il mister decide le soluzioni migliori per me e per la squadra. Ho giocato sia in coppia che da solo, non ho problemi ad attaccare gli spazi anche in solitaria. Possiamo uscire da questa situazione solo con il lavoro, penso che ne usciremo, ho fiducia nei compagni"

Fiducia nel gruppo e nei tifosi

Poi una riflessione sugli obiettivi personali e sulla reazione dell’ambiente: «Non penso agli obiettivi personali, penso solo al bene della squadra. Spero di ripetere quanto fatto l’anno scorso, anche meglio, ma questo dipende da me e dalla squadra. La classifica si può sempre cambiare, dipende da noi, da quello che mettiamo in campo. Sono ottimista su questa squadra, le cose nel calcio si possono cambiare». Infine, un pensiero ai tifosi: «È importante che ci abbiano incitati a fine partita. È fondamentale che la gente sia attaccata alla squadra e a questa maglia».