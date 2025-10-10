L'incubo di Fagioli: "20mila al mese di debito, con un giallo avrei ripagato tutto. Ma io..."

Nicolò Fagiol i è ormai tornato in pianta stabile al centro del campo - con la maglia della Fiorentina - lasciando ormai nel passato la squalifica di 12 mesi per scommesse a cui è andato incontro nel 2023 ai tempi della Juventus . Se da una parte il centrocampista azzurro può lasciarsi alle spalle quanto accaduto, dall'altra vi sono le indagini relative al giro clandestino in cui era finito proprio l'ex bianconero, che ancora procedono con costanza. «È vero che esistono le scommesse sui falli e le ammonizioni. È vero che a me è stato proposto, ma io assolutamente non ho accettato perché contrario alla mia etica...Quando ho maturato il debito mi è stato proposto un piano di rientro o un’alternativa, potevo prendere un giallo... ho subito interrotto il discorso».

Fagioli, le dichiarazioni

Queste sono soltanto alcune delle dichiarazioni rilasciate da Fagioli in Procura a Torino negli istanti in cui il centrocampista azzurro decise di rendere nota a tutti quella che era la situazione in cui era coinvolto. Parole che hanno costituito la base per la maxi-inchiesta condotta dalla Squadra mobile ed il Sisco di Torino, coordinata dal pm Manuela Pedrotta. Gli investigatori sono riusciti, quindi, a risalire al luogo in cui tutto è iniziato: si tratta di una sala scommesse di Trofarello - un comune di Torino -, dietro la quale si celava una vera e propria bisca clandestina online.

Fagioli, cosa c'è dietro il caso scommesse

Quello di Fagioli non è l'unico volto noto coinvolto all'interno del caso scommesse: tra gli altri, infatti, figurano anche i nomi di Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali ed il figlio d'arte Nicolò Pirlo - figlio dell'ex Juventus Andrea Pirlo - che, ovviamente, non sono gli unici ad essere coinvolti. Ci sono altre decine di scommettitori anonimi, i cui nomi non sono ancora stati resi noti e per i quali è prevista una multa. Per quanto riguarda, invece, i vertici dell'organizzazione clandestina, i diretti interessati sembrerebbero essere due gestori dell'Eurobet sita in Via Torino a Trofarello, rispettivamente di 40 e 36 anni.