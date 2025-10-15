Kean, l'esito degli esami fa sperare la Fiorentina: parla il medico

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina per Moise Kean : rientrato lunedì sera dalla nazionale dopo l'infortunio alla caviglia rimediato a Tallinn , l'attaccante è stato sottoposto a esami che "fortunatamente non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. L'evento distorsivo c'è stato ma stiamo lavorando per cominciare a farlo allenare sul campo quanto prima, per ora procede tutto bene e valuteremo le sue condizioni giorno per giorno", fa sapere Luca Pengue , responsabile sanitario della Fiorentina. Ancora nessun accenno sull'eventuale presenza a San Siro domenica 19 ottobre contro il Milan : valuterà mister Stefano Pioli con il suo staff nei prossimi giorni, in base a come si sentirà il giocatore. Ma i tifosi viola ci sperano, così come i fantallenatori che lo hanno in rosa. Kean si era sbloccato in campionato proprio nell'ultima gara prima della sosta contro la Roma .

Da Dodò a Pongracic

Pengue ha riportato aggiornamenti anche sugli altri infortunati in casa Viola. Buone notizie per Dodò e Fazzini, usciti malconci dalla sfida con la Roma, rispettivamente per un problema muscolare e dei traumi distorsivi: "Entrambi hanno potuto lavorare in maniera tranquilla durante la sosta, da martedì sono regolarmente in gruppo e le loro condizioni sono buone". In gruppo è tornato pure Sohm: "Sta bene anche lui. Li monitoriamo tutti e tre questa settimana e ci assicuriamo che i carichi di lavoro siano adeguati". Per quanto riguarda Pongracic, uscito per infortunio durante Croazia-Gibilterra, "ha avuto un piccolo trauma distorsivo, siamo stati in contatto con lo staff sanitario della Croazia. Faremo tutte le valutazioni ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante".

Le ultime su Kouamé e Lamptey

Si è aggregato di nuovo alla squadra Kouamé, che "ha concluso il percorso riabilitativo dopo la ricostruzione del crociato. Siamo nelle prime fasi e non bisogna esagerare anche per prevenire alcune problematiche di tipo muscolare che spesso in questa fase sono dietro l'angolo". Infine su Lamptey, operato tre settimane fa per la lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Pengue fa sapere che "siamo già prossimi alla propedeutica della corsa. Il ragazzo è concentrato e i risultati per ora sono veramente entusiasmanti. Sta sfruttando questo periodo anche per imparare l'italiano per cui sta facendo doppi progessi".