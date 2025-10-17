Pioli: "Fagioli, ci tenevo tanto ma poi alle prima difficoltà lui..."

"Sensazioni di tornare a Milano? Avrei voluto un altro momento e preferisco non pensare alle emozioni che ho vissuto in quello stadio alla guida del Milan. Non penso a me, ma a quello che dobbiamo fare per fare una bella partita". Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa al Viola Park, in vista della sfida di domenica 19 ottobre alle 20:45 contro il Milan al Meazza. La Viola è ancora a secco di vittorie, con 3 punti in 6 giornate. Di conseguenza, al di là delle emozioni nell'affrontare la sua ex squadra, Pioli pensa a risollevare le sorti della Fiorentina: "Abbiamo la volontà di cambiare la classifica. Sarà un percorso lungo. Certo che vogliamo far bene anche col Milan, ma per migliorare la classifica serve un lasso di tempo più ampio. Dobbiamo credere in tutto il lavoro che stiamo facendo. La sosta ci ha dato la possibilità di valutare numeri e situazioni. Abbiamo commesso errori pagati a caro prezzo, dobbiamo fare meglio sia in fase difensiva che offensiva".
Su Kean: "Mentalmente sta bene"
Pioli ha parlato di Moise Kean, in dubbio dopo l'infortunio in Nazionale contro l'Estonia: "Ha lavorato i primi giorni dopo essere rientrato dalla Nazionale, soprattutto in piscina, negli ultimi invece lo ha fatto sul campo. È tornato oggi a lavorare con la squadra parzialmente. Ci sono buone sensazioni ma abbiamo evitato i cambi di direzione e i contatti, quindi l'allenamento di domani sarà decisivo per capire se recupererà. Mi sembra stia bene mentalmente, è positivo, però domani si muoverà, tirerà in porta, scatterà, farà cambi di direzione e si capirà se la caviglia risponderà in modo positivo o meno". Se l'italiano non dovesse farcela, a trascinare l'attacco viola dovrà pensarci Albert Gudmundsson, rinfrancato dalle belle prestazioni con l'Islanda: "A lui hanno fatto bene le gare in nazionale, credo che abbia ritrovato ritmo. Ho parlato con lui, è tornato con una condizione fisica e mentale superiore. Mi aspetto di più da lui, ha la qualità per farlo", assicura il tecnico.
"La squadra è pronta"
La Fiorentina vuole fare risultato a Milano a prescindere dal suo periodo difficile e dalla qualità dell'avversario: "La squadra sta crescendo e credo che siamo pronti per fare una partita all'altezza di un avversario così importante. Vedo una squadra attenta, motivata. Conosciamo bene i nostri avversari, nonostante abbiano delle defezioni di ritorno dalle nazionali. Dobbiamo avere le idee chiare, con la consapevolezza di poter essere pericolosi in fase di possesso. Mi aspetto la partita di una squadra che vuole fare la partita. I risultati non ci dicono tanto di più, ma credo che la squadra stia crescendo e che siamo pronti per fare una partita all'altezza", le parole di Pioli.
Fagioli regista: cosa pensa Pioli
Pioli ha parlato anche di Fagioli e ha fatto chiarezza sulla posizione dell'ex Juve: “Sta bene, ha una buona condizione. È vero che pensavo di ritagliargli una posizione un po' più da regista, e devo dire che ci tenevo tanto. Poi però alle prime difficoltà lui ci ha creduto un po' meno, quindi è chiaro che gli dovrò cambiare posizione. Poi se giocherà o meno domenica non lo so, c'è un altro allenamento”.
"Chiamato per alzare il livello"
"Numeri e dati non vanno in campo. Domenica dovremo essere migliori di loro in tutte le situazioni possibili. Sono solo tre mesi che lavoriamo insieme ma io sento e vedo che la squadra lavora bene e mi aspetto cose positive. Alcune ci sono già state, ma negli episodi dobbiamo fare la differenza. Dobbiamo essere più scaltri, furbi, cattivi e determinati. La squadra sta crescendo e i valori ci sono". Questa la chiave per Stefano Pioli in vista del match di San Siro. "A inizio stagione - aggiunge - tutti abbiamo aspettative. Sono stato chiamato per alzare il livello, ma adesso dobbiamo essere realistici e via via che va avanti la stagione capiremo quali sono gli obiettivi. Adesso siamo in bassa classifica e domani la mentalità sarà determinante, non potremo giocare sulle punte. Ma sono sicuro che riusciremo a passare questo momento. Ora però pensiamo a una partita alla volta".
Su Modric e Allegri
Parlando di Luka Modric, vero cervello della manovra rossonera, il tecnico viola afferma di averlo "incontrato due anni fa in vacanza. Sulla sua qualità non c'erano dubbi, è un grandissimo campione che cercheremo di limitare nelle sue giocate". Poi gli elogi a Massimiliano Allegri, tornato a distanza di 11 anni sulla panchina del Milan: "Max è un grande allenatore, sta facendo un ottimo lavoro con un'ottima squadra, una squadra completa: ha qualità e strappa con i giocatori offensivi e a centrocampo. Sono solidi ma hanno subito più di quello che dicono i numeri. Abbiamo preparato la partita sulle situazioni in cui potremmo essere in vantaggio. Dovremo fare la scelta migliore nelle due aree".
"Commisso ci ha spronato"
Pioli rivela di aver parlato con il presidente Rocco Commisso: "L'ho sentito in questi giorni. Aveva un tono migliore rispetto a due settimane fa, ci ha spronato e stimolato per fare il meglio possibile per far salire la squadra. Mi dispiace moltissimo non averlo conosciuto ancora di persona, mi sembra una persona intelligente, positiva e determinata. Lo dicono tutti qui al Viola Park. Vederlo qui significherebbe una buona salute da parte sua, speriamo di dargli soddisfazioni diverse. Ci manca la vittoria - aggiunge Pioli - Si può giocare bene o male, ma nella testa di tutti rimangono i punti. Le sconfitte fanno perdere fiducia e autostima. Siamo dei professionisti privilegiati, ma anche delle persone che hanno un'anima. Vorremo dare soddisfazioni a tutti, al presidente, ai tifosi. Vedo una squadra determinata per trovare la vittoria, sono sicuro che ne usciremo. La qualità e la serietà del gruppo mi fanno rimanere fiducioso", ha concluso.
