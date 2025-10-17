Pioli: "Fagioli, ci tenevo tanto ma poi alle prima difficoltà lui..."

"Sensazioni di tornare a Milano? Avrei voluto un altro momento e preferisco non pensare alle emozioni che ho vissuto in quello stadio alla guida del Milan. Non penso a me, ma a quello che dobbiamo fare per fare una bella partita". Così Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , in conferenza stampa al Viola Park, in vista della sfida di domenica 19 ottobre alle 20:45 contro il Milan al Meazza. La Viola è ancora a secco di vittorie, con 3 punti in 6 giornate. Di conseguenza, al di là delle emozioni nell'affrontare la sua ex squadra , Pioli pensa a risollevare le sorti della Fiorentina: "Abbiamo la volontà di cambiare la classifica. Sarà un percorso lungo. Certo che vogliamo far bene anche col Milan, ma per migliorare la classifica serve un lasso di tempo più ampio. Dobbiamo credere in tutto il lavoro che stiamo facendo. La sosta ci ha dato la possibilità di valutare numeri e situazioni. Abbiamo commesso errori pagati a caro prezzo, dobbiamo fare meglio sia in fase difensiva che offensiva".

Su Kean: "Mentalmente sta bene"

Pioli ha parlato di Moise Kean, in dubbio dopo l'infortunio in Nazionale contro l'Estonia: "Ha lavorato i primi giorni dopo essere rientrato dalla Nazionale, soprattutto in piscina, negli ultimi invece lo ha fatto sul campo. È tornato oggi a lavorare con la squadra parzialmente. Ci sono buone sensazioni ma abbiamo evitato i cambi di direzione e i contatti, quindi l'allenamento di domani sarà decisivo per capire se recupererà. Mi sembra stia bene mentalmente, è positivo, però domani si muoverà, tirerà in porta, scatterà, farà cambi di direzione e si capirà se la caviglia risponderà in modo positivo o meno". Se l'italiano non dovesse farcela, a trascinare l'attacco viola dovrà pensarci Albert Gudmundsson, rinfrancato dalle belle prestazioni con l'Islanda: "A lui hanno fatto bene le gare in nazionale, credo che abbia ritrovato ritmo. Ho parlato con lui, è tornato con una condizione fisica e mentale superiore. Mi aspetto di più da lui, ha la qualità per farlo", assicura il tecnico.

"La squadra è pronta"

La Fiorentina vuole fare risultato a Milano a prescindere dal suo periodo difficile e dalla qualità dell'avversario: "La squadra sta crescendo e credo che siamo pronti per fare una partita all'altezza di un avversario così importante. Vedo una squadra attenta, motivata. Conosciamo bene i nostri avversari, nonostante abbiano delle defezioni di ritorno dalle nazionali. Dobbiamo avere le idee chiare, con la consapevolezza di poter essere pericolosi in fase di possesso. Mi aspetto la partita di una squadra che vuole fare la partita. I risultati non ci dicono tanto di più, ma credo che la squadra stia crescendo e che siamo pronti per fare una partita all'altezza", le parole di Pioli.

Fagioli regista: cosa pensa Pioli

Pioli ha parlato anche di Fagioli e ha fatto chiarezza sulla posizione dell'ex Juve: “Sta bene, ha una buona condizione. È vero che pensavo di ritagliargli una posizione un po' più da regista, e devo dire che ci tenevo tanto. Poi però alle prime difficoltà lui ci ha creduto un po' meno, quindi è chiaro che gli dovrò cambiare posizione. Poi se giocherà o meno domenica non lo so, c'è un altro allenamento”.