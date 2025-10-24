Pagelle Fiorentina: applausi per Fagioli, Nicolussi Caviglia dirige bene

Pagelle Rapid Vienna
Hedl 5.5 Rinvio sbagliato in occasione del primo gol, sugli altri poco può.
Horn 5.5 La retroguardia soffre, anche se Piccoli lo grazia sempre.
Ahoussou 5.5 Fa valere spesso il suo fisico ma non basta ad evitare il peggio.
Raux-Yao 5 Colpevole sui gol della Fiorentina, il peggiore dei suoi.
Bolla 6 E' uno dei più propositivi per un tempo poi sparisce e viene sostituito. Auer (17' st) 6 Dà più spinta.
Seidl 6 Fa bene le due fasi, grande tiro nella ripresa. Schaub (40' st) ng
Amane 5.5 Un punto fermo del Rapid, non demerita ma poi cala. Ndzie (30' st) ng
Demir 6 Invertito per un tempo non incide, molto meglio a destra.
Wurmbrand 5 Trova poche occasioni, si fa incartare da Viti. Gulliksen (17' st) 6 Entra bene.
Kara 5.5 Non sfrutta qualche concessione della difesa viola. Weixelbraun (40' st) ng
Antiste 5.5 Timido per un tempo poi da trequartista prova a fare meglio.
All. Stoger 5.5 Parte subito male poi prova a rimediare con i cambi ma arriva il suo quinto ko.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6.5 Pioli gli dà la fascia la capitano, lo spagnolo è spettatore per un tempo poi prodezza su Seidl.
Comuzzo 6.5 Attento e lucido come ai vecchi tempi, rimedia un giallo al 30’ che poteva intimorirlo.
Marì 6 Bada al sodo con esperienza, ma commette qualche svarione pur senza conseguenza.
Viti 6.5 Ordinato e lucido nelle chiusure su Wurmbrand, si è dimostrato solido.
Fortini 6.5 Nella ripresa fa l'assist per il gol di Dzeko poi soffre Auer. Dodo (32' st) 6 Gestisce il risultato.
Ndour 7 Rapace grazie agli inserimenti, segna il secondo gol in Europa. Per il resto si fa sentire con il fisico.
Nicolussi Caviglia 6.5 Dirige bene il centrocampo. Mandragora (12' st) 6 Dà sostanza.
Fagioli 6.5 Da mezzala dà buoni segnali, protagonista di giocate di fino e passaggi geometrici per i compagni. Sohm (12' st) 5.5 Non entra benissimo.
Parisi 6 Motivato e generoso dopo l'episodio di domenica con il Milan. Koaudio (42' st) 6 In 1’ fa l'assist per Gudmundsson.
Dzeko 7 Mette lo zampino nel vantaggio di Ndour poi fa il gol del raddoppio, oltre a tanto lavoro di rifinitura. Gudmundsson (32' st) 6.5 Trova il gol che gli mancava.
Piccoli 5.5 Ha qualche buona occasione che non sfrutta a dovere ed anzi si mangia due gol.
All. Pioli 7 La squadra risponde bene in un momento difficile.