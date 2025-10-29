Pioli: “Momento difficile, ho promesso alla Fiorentina mari e monti. E invece…”

"L’Inter soprattutto nel secondo tempo ha alzato il ritmo, abbiamo giocato contro una squadra davvero forte. Potevamo fare di più sul primo gol subito, poi è stato tutto più difficile“. Lo ha detto Stefano Pioli a Sky Sport dopo la sconfitta della sua Fiorentina sul campo dell'Inter . “Futuro? Sto pensando a rimediare questa classifica, non al mio futuro. Lecce e Genoa sono due partite molto importanti. Volevamo attaccare sugli esterni perché sapevamo quanto spingono loro con la palla, hanno fatto una pressione molto forte tutta la partita e noi abbiamo palleggiato poco. Quando trovi avversari così forti tecnicamente i rischi sono alti, credo che abbiamo fatto bene per tutto il primo tempo, nel secondo non ci siamo riusciti“ ha aggiunto il tecnico viola.

Le parole di Pioli dopo Inter-Fiorentina

“Mi fido assolutamente dei miei giocatori, oggi ho scelto un centrocampo un po’ più di gamba e di peso e a tratti abbiamo fatto bene. Poi parliamoci chiaro, se non abbiamo vinto nessuna partita è chiaro che le problematiche ci sono. Abbiamo avuto un calendario difficile adesso dobbiamo dimostrare di essere una squadra superiore a questa bassa classifica. Non è vero però che non siamo stati cattivi e aggressivi“ ha spiegato Pioli. Poi, a Dazn, ha dichiarato: "Noi dobbiamo uscire da questo momento difficile perché abbiamo le qualità per uscirne. In questo momento ci viene tutto male, poi è chiaro che dobbiamo vincere le partite. Dobbiamo fare qualcosina in più degli avversari, saranno partite importanti e difficili da preparare, in questo momento non possiamo essere sereni ma dobbiamo arrivare alla prima vittoria. Quello ti aiuta a migliorare, a crescere e a credere in un percorso. Ne ho avuti di momenti difficili ma questo è un momento difficile. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e mai mi sarei immaginato di essere in questa situazione ma credo in quello che faccio e credo di poterne uscire”.