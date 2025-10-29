Tuttosport.com

Pioli: “Momento difficile, ho promesso alla Fiorentina mari e monti. E invece…”

Il commento del tecnico viola dopo la sconfitta in casa dell'Inter nel turno infrasettimanale
"L’Inter soprattutto nel secondo tempo ha alzato il ritmo, abbiamo giocato contro una squadra davvero forte. Potevamo fare di più sul primo gol subito, poi è stato tutto più difficile“. Lo ha detto Stefano Pioli a Sky Sport dopo la sconfitta della sua Fiorentina sul campo dell'Inter. “Futuro? Sto pensando a rimediare questa classifica, non al mio futuro. Lecce e Genoa sono due partite molto importanti. Volevamo attaccare sugli esterni perché sapevamo quanto spingono loro con la palla, hanno fatto una pressione molto forte tutta la partita e noi abbiamo palleggiato poco. Quando trovi avversari così forti tecnicamente i rischi sono alti, credo che abbiamo fatto bene per tutto il primo tempo, nel secondo non ci siamo riusciti“ ha aggiunto il tecnico viola.

Le parole di Pioli dopo Inter-Fiorentina

Mi fido assolutamente dei miei giocatori, oggi ho scelto un centrocampo un po’ più di gamba e di peso e a tratti abbiamo fatto bene. Poi parliamoci chiaro, se non abbiamo vinto nessuna partita è chiaro che le problematiche ci sono. Abbiamo avuto un calendario difficile adesso dobbiamo dimostrare di essere una squadra superiore a questa bassa classifica. Non è vero però che non siamo stati cattivi e aggressivi“ ha spiegato Pioli. Poi, a Dazn, ha dichiarato: "Noi dobbiamo uscire da questo momento difficile perché abbiamo le qualità per uscirne. In questo momento ci viene tutto male, poi è chiaro che dobbiamo vincere le partite. Dobbiamo fare qualcosina in più degli avversari, saranno partite importanti e difficili da preparare, in questo momento non possiamo essere sereni ma dobbiamo arrivare alla prima vittoria. Quello ti aiuta a migliorare, a crescere e a credere in un percorso. Ne ho avuti di momenti difficili ma questo è un momento difficile. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e mai mi sarei immaginato di essere in questa situazione ma credo in quello che faccio e credo di poterne uscire”.

 

 

 

