Dalla suggestione Mancini al clamoroso ritorno: Fiorentina, i nomi del dopo Pioli

Alla fine Rocco Commisso ha esonerato Stefano Pioli. Senza le sue dimissioni e senza l’accordo per la risoluzione del contratto da 3 milioni l’anno fino al 2028, il presidente della Fiorentina ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico emiliano. L’annuncio - è il terzo esonero in 6 anni per il magnate italo/americano dopo quelli di Montella e Iachini (Prandelli, Gattuso e Palladino si sono dimessi) - è stato diffuso a metà mattinata attraverso i canali ufficiali del club compresi i profili social - fra i numerosi ‘mi piace’ anche quello del difensore viola Marin Pongracic, poi rimosso - mentre un dispiaciuto Pioli, dopo aver salutato tutti, ha lasciato il Viola Park poco dopo le 12.30 insieme al suo staff (7 persone compreso il figlio Gianmarco) chiudendo l’esperienza-bis a Firenze dopo 10 partite di campionato (0 vittorie, 4 punti e ultimo posto in classifica) e 4 di Conference League dove sono arrivati gli unici successi. Al timone della squadra, al contrario del comunicato lunedì dal club, è stato promosso ad interim il tecnico della Primavera Daniele Galloppa, 40 anni, a sua volta avvicendato da Capparella dell’Under 18: ieri pomeriggio, accompagnato dal dg Ferrari e dal responsabile del settore giovanile Angeloni, ha diretto l’allenamento, oggi alle 18.30 parlerà alla Mewa Arena di Magonza insieme a un giocatore e domani sera sarà in panchina contro il Mainz per il 3° turno del maxigirone di Conference.