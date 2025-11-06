Vanoli, risoluzione col Toro e poi Fiorentina: l'amore viola e quel gol nella storia

Paolo Vanoli è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina . Dopo giorni di contatti intensi, l’ex tecnico del Torino è infatti entrato nella fase conclusiva della trattativa che dovrebbe portarlo a sedersi sulla panchina viola. In queste sta lavorando con il suo entourage per definire la risoluzione consensuale del contratto che lo lega ancora al club granata, ultimo ostacolo formale prima della firma con la viola. L’obiettivo è quello di avere il nuovo allenatore già in panchina nella prossima partita di campionato contro il Genoa , così da avviare subito il nuovo corso tecnico post Pioli.

Il ritorno di un ex: Vanoli e la Fiorentina, un legame speciale

Per Vanoli si tratterebbe di un ritorno a Firenze, città e squadra che conosce bene. Con la maglia della Fiorentina, infatti, il tecnico lombardo visse uno dei momenti più intensi della sua carriera da calciatore: nel 2001, fu lui a segnare un gol importante nella finale d'andata di Coppa Italia contro il Parma, aiutando la viola a vincere quello che, a oggi, resta l’ultimo trofeo ufficiale conquistato dal club. Un ricordo che contribuisce a rendere ancora più significativa la possibilità di una nuova avventura in viola, questa volta da allenatore.

I dettagli del contratto

La Fiorentina avrebbe preparato per Vanoli un contratto annuale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il pacchetto economico comprende anche una serie di bonus legati ai risultati sportivi: uno in caso di piazzamento nella parte sinistra della classifica (a partire dal decimo posto), e ulteriori premi in base alla qualificazione alle coppe europee — con cifre differenti a seconda che si tratti di Conference League, Europa League o Champions League. La scelta di Vanoli rappresenta per la Fiorentina un segnale di continuità e pragmatismo: un allenatore capace di dare equilibrio tattico e identità alla squadra, come dimostrato nella sua esperienza granata. La firma potrebbe arrivare nelle prossime ore, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo nella storia recente della Fiorentina — un capitolo che, per i tifosi, profuma di ritorno alle origini e di speranza di rinascita.