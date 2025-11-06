Galloppa: "Questo gol al 95' fa malissimo, ragazzi delusi e tristi”. Su Piccoli...

Daniele Galloppa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il ko della Fiorentina in Conference League contro il Mainz per 2-1. Il tecnico ad interim della formazione viola ha dichiarato: "Purtroppo questa sconfitta incide e pesa. Portare a casa un risultato positivo era fondamentale. Fa ancora più male prendere un gol all’ultimo minuto. Dovevamo evitare quel dettaglio che ci è costata la rete. I ragazzi sono delusi e sono tristi e hanno voglia di reagire. Avrei voluto più gestione e coraggio, ma hanno provato e hanno creato e quando non segni può succedere questo. Piccoli? Roberto sta lavorando tanto, vuol migliorare anche l’aspetto sotto porta. Non credo che abbia avuto paura, ma sarebbe stato importante se avesse segnato".