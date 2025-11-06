Galloppa: "Questo gol al 95' fa malissimo, ragazzi delusi e tristi”. Su Piccoli...

Daniele Galloppa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il ko della Fiorentina in Conference League contro il Mainz per 2-1. Il tecnico ad interim della formazione viola ha dichiarato: "Purtroppo questa sconfitta incide e pesa. Portare a casa un risultato positivo era fondamentale. Fa ancora più male prendere un gol all’ultimo minuto. Dovevamo evitare quel dettaglio che ci è costata la rete. I ragazzi sono delusi e sono tristi e hanno voglia di reagire. Avrei voluto più gestione e coraggio, ma hanno provato e hanno creato e quando non segni può succedere questo. Piccoli? Roberto sta lavorando tanto, vuol migliorare anche l’aspetto sotto porta. Non credo che abbia avuto paura, ma sarebbe stato importante se avesse segnato".
Le parole di Galloppa
“Penso che nella prima ora si sia visto qualcosa e i ragazzi erano dentro. Due-tre aspetti dobbiamo migliorarli. Con l’allungarsi della partita siamo calati fisicamente e non abbiamo la percezione matura di non voler prendere gol. Dentro l’area non marchiamo, quell’aspetto è marcato”. Infine sul reparto offensivo Galloppa ha aggiunto: “Credo che questa squadra non ha per caratteristiche uno che possa fare la punta esterna quindi deve giocare o con due punte o con due sottopunte e una punta”.