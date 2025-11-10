Fiorentina in vendita? Commisso rompe il silenzio: "Voci false, fiducia al nuovo assetto tecnico"

Un inizio di stagione disastroso per la Fiorentina che, dopo le ultime stagioni passate a lottare per la zona Europa, in questa annata si ritrova clamorosamente all'ultimo posto in classifica con appena 5 punti e 0 vittorie in campionato. Un cammino difficile che ha portato la società al cambio in panchina con l'arrivo di Paolo Vanoli per sostituire Stefano Pioli. L'ex Toro ha portato via un pari da Marassi contro il Genoa alla sua prima sulla panchina viola e la situazione non ha ancora subìto la sterzata che tutta Firenze chiede al club. Intanto sul futuro del club è intervenuto il presidente Rocco Commisso che attraverso una nota ufficiale ha voluto precisare cosa stia affrontando la Fiorentina.
La nota di Commisso
"La Fiorentina non è in vendita e non è stata messa in vendita - ha chiarito Commisso - Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della società - afferma il patron viola - Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, squadra, club, città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare dal direttore generale Alessandro Ferrari fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro club".