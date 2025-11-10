Fiorentina in vendita? Commisso rompe il silenzio: "Voci false, fiducia al nuovo assetto tecnico"

Un inizio di stagione disastroso per la Fiorentina che, dopo le ultime stagioni passate a lottare per la zona Europa , in questa annata si ritrova clamorosamente all'ultimo posto in classifica con appena 5 punti e 0 vittorie in campionato. Un cammino difficile che ha portato la società al cambio in panchina con l'arrivo di Paolo Vanoli per sostituire Stefano Pioli . L'ex Toro ha portato via un pari da Marassi contro il Genoa alla sua prima sulla panchina viola e la situazione non ha ancora subìto la sterzata che tutta Firenze chiede al club. Intanto sul futuro del club è intervenuto il presidente Rocco Commisso che attraverso una nota ufficiale ha voluto precisare cosa stia affrontando la Fiorentina .

La nota di Commisso

"La Fiorentina non è in vendita e non è stata messa in vendita - ha chiarito Commisso - Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della società - afferma il patron viola - Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, squadra, club, città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare dal direttore generale Alessandro Ferrari fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro club".