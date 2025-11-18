Kean vede la Juve, Vanoli chiede i suoi gol: la Fiorentina vuole uscire dal tunnel

FIRENZE - Se non oggi, sarà domani. Comunque sia Moise Kean è pronto per tornare ad allenarsi con i compagni e soprattutto esserci sabato con la Juventus. Nel clan viola c’è fiducia dopo il forfait del centravanti per la trasferta con il Genoa (la ‘prima’ da tecnico della Fiorentina di Paolo Vanoli) e la mancata convocazione in nazionale per le ultime gare di qualificazioni mondiali con Moldova e Norvegia (Gattuso punta ad averlo in gran spolvero per i playoff di marzo). In questi giorni Kean ha lavorato sodo per smaltire la botta alla tibia subita due settimane fa in allenamento e la ‘ricaduta’ subita in Conference contro il Mainz. Se il ct azzurro non l’ha presa benissimo ("Moise non doveva giocare in coppa, l’hanno rischiato e ha preso un colpo dove aveva già fastidio" la frecciata al club viola che gli ha replicato tramite il dg Ferrari), Vanoli ha fatto di necessità virtù evitando alibi, affidandosi a Genova a Piccoli che lo ha ripagato con un gol e una buona prova.