Kean vede Fiorentina-Juve. Vanoli recupera anche Gudmundsson, fuori un big

Il neo-tecnico dei toscani potrà contare sull'ex di turno e l'islandese in vista del big match in programma sabato al Franchi: il punto dal Viola Park
Kean vede Fiorentina-Juve. Vanoli recupera anche Gudmundsson, fuori un big© Getty Images
FIRENZE - Si sta completando in queste ore in casa Fiorentina il rientro dei giocatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali. Fra questi Comuzzo e Fortini, scesi in campo ieri con l'Under 21 azzurra contro il Montenegro, che oggi hanno fatto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo fra cui Gudmundsson, anche lui impiegato fino a domenica scorsa con la sua Islanda, ha effettuato una doppia seduta prevalentemente sul terreno di gioco. Per i calciatori gigliati test fisici al mattino ed esercitazioni tecnico-tattiche nel pomeriggio, con studio delle situazioni su palla inattiva.

Le condizioni di Kean e Gosens

Come già avvenuto dalla giornata di ieri, allenamento completo per Kean che non aveva potuto rispondere la scorsa settimana alla convocazione con la Nazionale italiana del ct Rino Gattuso per un trauma subito alla tibia della gamba sinistra durante la gara di Conference contro il Mainz. Ancora incertezza invece sul possibile recupero per la gara contro la Juventus di sabato prossimo, fischio di inizio alle ore 18 allo stadio Franchi, per quel che riguarda l'esterno sinistro Gosens, alle prese coi postumi di una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra.

