Kean vede Fiorentina-Juve. Vanoli recupera anche Gudmundsson, fuori un big

FIRENZE - Si sta completando in queste ore in casa Fiorentina il rientro dei giocatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali. Fra questi Comuzzo e Fortini, scesi in campo ieri con l'Under 21 azzurra contro il Montenegro, che oggi hanno fatto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo fra cui Gudmundsson, anche lui impiegato fino a domenica scorsa con la sua Islanda, ha effettuato una doppia seduta prevalentemente sul terreno di gioco. Per i calciatori gigliati test fisici al mattino ed esercitazioni tecnico-tattiche nel pomeriggio, con studio delle situazioni su palla inattiva.