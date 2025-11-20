"Fiorentina feroce contro la Juve, sappiamo quanto vale per i nostri tifosi": Vanoli ultrà viola

"Dobbiamo essere uniti: chiedo anche al popolo viola di esserci vicino per uscire da questa situazione e noi dobbiamo essere bravi a trascinarlo". Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, oggi al Viola Park, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina è ultima in classifica e Vanoli però guarda al futuro con speranza. "Ho trovato un gruppo che ha tanta voglia di uscire da questa situazione - spiega - e l'ho visto in queste due settimane di duro lavoro. Devo dire che sotto questo punto di vista faccio i complimenti. Ma dobbiamo uscire da squadra, lasciando l'Io e pensando al Noi".
Vanoli: "Sabato voglio vedere un grosso impegno"
"Non parlerei di partita della svolta sabato. Sappiamo quanto vale questa partita per i nostri tifosi. Ho detto che sarà una strada lunga. Sabato voglio vedere un grosso impegno e una ferocia che ci spinga a non abbatterci mai nei momenti difficili, reagire nei momenti negativi. Vorrei che i miei giocatori si concentrassero sul presente, azione dopo azione nella partita. Questo è un altro piccolo step". Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus. La squadra gigliata arriva a questo appuntamento, che per i tifosi viola è da sempre il più importante della stagione, in piena crisi, all'ultimo posto in classifica, senza aver mai vinto nelle prime undici giornate e con soli 5 punti. "La mia preoccupazione - ha ribadito Vanoli - è che si capisca oggi dove siamo. A Genova c'è stato un piccolo passo, ma per ottenere dei grandi successi dobbiamo accettare un percorso a 'montagne russe'. Dobbiamo uscire da questa situazione in modo unito, i giocatori devono capire in primis cosa fare in campo, e secondo che siamo parte di una grande famiglia. Io chiedo al popolo viola di esserci vicino per uscire, ma noi dobbiamo essere dei trascinatori di tutto questo".
Ranieri e la fascia di capitano
"Ho parlato con Luca Ranieri e gli ho detto che se fossi stato l'allenatore della Fiorentina gli avrei dato la fascia da capitano. Gli ho detto che è diventato capitano perché è l'esempio del lavoro, un ragazzo che dal settore giovanile ha lottato e si è conquistato il posto. Poi è giusto che oggi si prenda le critiche perché la gente non si riconosce nei gesti che mette in campo. Io lo difenderò fino alla morte, ma lui deve capire perché si è preso la fascia di capitano e il valore di questa fascia". Queste le parole del nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, reduce dal pareggio all'esordio sulla panchina dei Viola contro il Genoa di De Rossi, sul capitano del suo nuovo club in merito al quale ha aggiunto: "Per me non è in discussione la fascia a Ranieri. Non credo che cambiando capitano vinceremmo ogni partita, io non voglio dare la colpa ad un ragazzo. Lui però deve capire il come l'ha raggiunto, ecco perché viene criticato: la gente non gli riconosce più il modo in cui è diventato capitano".
Vanoli: "Kean? Perfettamente recuperato dall'infortunio"
Il nuovo tecnico dei Viola ha analizzato anche la questione infortunio relativa a Kean, con il centravanti azzurro che non ha potuto prendere parte agli impegni con la Nazionale di Gattuso a causa di un problema muscolare rimediato poco prima della sosta: "Kean? E' perfettamente recuperato dopo un problema alla tibia. Questa settimana si è allenato in gruppo. Di Moise sono andato a vedere le partite della Nazionale e penso sia un giocare completo e di qualità. Può giocare da solo o con una punta accanto, ma io non sono legato ad un sistema di gioco. Moise ha caratteristiche che vanno sfruttate e può giocare in modi diversi a seconda della partita." In merito al reparto offensivo, ha poi aggiunto: "I nostri 4 attaccanti sono complementari, anche Piccoli e Kean sono abbinabili. Dipende sempre dalla voglia che uno ha di mettersi a disposizione del compagno ed è ciò che voglio che accada. Io oggi ho bisogno di tutti".
Lo staff internazionale di Vanoli
"Cavalletto è un ragazzo che conoscevo da tempo. A Padova fece grande esperienza con Farioli ed era da tanto tempo che lo conoscevo, nonostante i percorsi diversi. Oggi avremo la fortuna di collaborare insieme. Il mio staff solitamente lo completo con persone che hanno competenze diverse, internazionali, perché voglio confrontarmi con tante idee. Ho portato un ragazzo che è stato a Barcellona e Tottenham, uno che parla diverse lingue... sono tutte persone intelligenti e preparate. Nel calcio di oggi è fondamentale dialogare ed entrare in sintonia con i calciatori". Questo quanto affermato in relazione alla composizione del suo staff.
"Spalletti? Allenatore che stimo, mi ci sono confrontato spesso"
Vanoli, in vista della sfida che vedrà la sua Fiorentina impegnata contro la Juventus questo fine settimana, ha parlato anche dell'attuale allenatore dei bianconeri Luciano Spalletti: "Incontriamo un allenatore che stimo, con cui mi sono confrontato spesso, soprattutto l'anno scorso quando era CT. Nelle telefonate che abbiamo avuto mi ha sempre dato grandi spunti e grandi idee. Ha avuto l'intelligenza di non stravolgere la Juve ma mi aspetto che possa cambiare il sistema di gioco e tornare al 4-3-3 che è il suo dogma e che lo ha portato a vincere il campionato con il Napoli. Quando cambi allenatore è pericoloso perché ci sono poche partite da analizzare, per questo dovremmo essere bravi a capire cosa succede nel corso della partita", ha concluso.
