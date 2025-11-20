"Fiorentina feroce contro la Juve, sappiamo quanto vale per i nostri tifosi": Vanoli ultrà viola

"Dobbiamo essere uniti: chiedo anche al popolo viola di esserci vicino per uscire da questa situazione e noi dobbiamo essere bravi a trascinarlo". Così Paolo Vanoli , allenatore della Fiorentina , oggi al Viola Park, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus , in programma sabato 22 novembre alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina è ultima in classifica e Vanoli però guarda al futuro con speranza. "Ho trovato un gruppo che ha tanta voglia di uscire da questa situazione - spiega - e l'ho visto in queste due settimane di duro lavoro. Devo dire che sotto questo punto di vista faccio i complimenti. Ma dobbiamo uscire da squadra, lasciando l'Io e pensando al Noi".

Vanoli: "Sabato voglio vedere un grosso impegno"

"Non parlerei di partita della svolta sabato. Sappiamo quanto vale questa partita per i nostri tifosi. Ho detto che sarà una strada lunga. Sabato voglio vedere un grosso impegno e una ferocia che ci spinga a non abbatterci mai nei momenti difficili, reagire nei momenti negativi. Vorrei che i miei giocatori si concentrassero sul presente, azione dopo azione nella partita. Questo è un altro piccolo step". Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus. La squadra gigliata arriva a questo appuntamento, che per i tifosi viola è da sempre il più importante della stagione, in piena crisi, all'ultimo posto in classifica, senza aver mai vinto nelle prime undici giornate e con soli 5 punti. "La mia preoccupazione - ha ribadito Vanoli - è che si capisca oggi dove siamo. A Genova c'è stato un piccolo passo, ma per ottenere dei grandi successi dobbiamo accettare un percorso a 'montagne russe'. Dobbiamo uscire da questa situazione in modo unito, i giocatori devono capire in primis cosa fare in campo, e secondo che siamo parte di una grande famiglia. Io chiedo al popolo viola di esserci vicino per uscire, ma noi dobbiamo essere dei trascinatori di tutto questo".

Ranieri e la fascia di capitano

"Ho parlato con Luca Ranieri e gli ho detto che se fossi stato l'allenatore della Fiorentina gli avrei dato la fascia da capitano. Gli ho detto che è diventato capitano perché è l'esempio del lavoro, un ragazzo che dal settore giovanile ha lottato e si è conquistato il posto. Poi è giusto che oggi si prenda le critiche perché la gente non si riconosce nei gesti che mette in campo. Io lo difenderò fino alla morte, ma lui deve capire perché si è preso la fascia di capitano e il valore di questa fascia". Queste le parole del nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, reduce dal pareggio all'esordio sulla panchina dei Viola contro il Genoa di De Rossi, sul capitano del suo nuovo club in merito al quale ha aggiunto: "Per me non è in discussione la fascia a Ranieri. Non credo che cambiando capitano vinceremmo ogni partita, io non voglio dare la colpa ad un ragazzo. Lui però deve capire il come l'ha raggiunto, ecco perché viene criticato: la gente non gli riconosce più il modo in cui è diventato capitano".