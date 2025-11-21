Verso Fiorentina-Juve, Vanoli carica la squadra: "Questa è la partita". Poi l'elogio a Spalletti  

Mai era accaduto alla Fiorentina di affrontare la Juventus da ultima in classifica, per questo la sfida assume ancora più importanza. Di qui, la richiesta di Paolo Vanoli che un anno fa, alla guida del Torino, riuscì a inchiodare in casa la Signora sull’1-1 (fu poi espulso insieme a Thiago Motta per un principio di rissa). " Dai miei voglio ferocia, impegno, capacità di reagire e non abbattersi nei momenti duri che avremo contro un avversario così forte . Mi preoccupa capire dove siamo oggi ma questa è anche l’umiltà dei vincenti. I giocatori vogliono uscire da questa situazione però va fatto da squadra, uniti. Gli stessi tifosi devono starci vicino, noi faremo di tutto per trascinarli". Per il tecnico di Varese chiamato al capezzale dei viola dopo l’esonero di Pioli sarà il debutto, e che debutto, al Franchi (previsto il tutto esaurito): "Sapendo quanto vale per la nostra gente questa è la ‘Partita’ ma non la definirei quella della svolta perché la strada sarà lunga".

Il ritorno di Kean e su Spalletti...

Rispetto alla trasferta pareggiata 2-2 col Genoa rientra Kean ("Moise ha smaltito la botta alla tibia, è un grande attaccante, può fare reparto da solo ma pure giocare con un’altra punta») ma non Gosens per una lesione di 1° grado alla coscia sinistra. "Cerco di mettere la squadra nelle migliori condizioni, non si può però cambiare in poco tempo, bisogna lavorare sul presente, a piccoli passi: le cose si costruiscono così" rimarca Vanoli sperando che il primo duello in carriera con Spalletti coincida con la prima vittoria in campionato per la Fiorentina: "Stimo molto Luciano, è un grande allenatore, mi sono confrontato spesso con lui, anche quando era ct della Nazionale e presi Elmas al Torino, mi dà tanti spunti e idee".

Pochi stravolgimenti

Pure lui è arrivato da poco alla guida della sua squadra e quindi non può stravolgere subito le cose, nel tempo introdurrà altri sistemi di gioco come il 4-3-3 con cui ha vinto lo scudetto a Napoli. Ha i mezzi per farlo, vediamo se contro di noi la Juve si difenderà a 4». In futuro potrebbe farlo pure la Fiorentina, per adesso Vanoli riproporrà il 3-5-2 e Ranieri capitano al di là delle critiche: "Critiche un po’ eccessive ma è giusto se le prenda, la gente non gli riconosce certi valori. Ma ho parlato con lui, viene dal nulla come me, è un esempio di duro lavoro e lo difenderò sempre". Ieri il Viola Park ha ospitato un’iniziativa benefica dell’Associazione intitolata a Davide Astori, dedicata alla ricerca cardiologica: tra i numerosi ospiti Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli compagni di Nazionale del compianto capitano viola.