Vanoli, ansia retrocessione: "Fiorentina, la palla è vita o morte. Col Sassuolo da ultima"

"Da quando ho preso la squadra ho detto ai giocatori quella che è la realtà. Ringrazio i tifosi, che hanno capito la situazione. Sanno quanto sono importanti, ci sostengono sempre nonostante la classifica ". Così l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l'Atalanta in campionato . "Quando capitano questi periodi però bisogna guardare le cose positive, potevamo andare in vantaggio e invece abbiamo preso un gol un po' così. L'aspetto positivo è che siamo usciti alla distanza, nonostante abbiamo giocato due giorni fa. Ora nel mese di dicembre iniziano le nostre partite, dobbiamo essere positivi e non guardare indietro. Dobbiamo continuare su questa strada", ha aggiunto.

"Fondamentale l'aspetto mentale"

"Quando le aspettative iniziali sono alte e ci si trova sotto, ricambiare obiettivi per i giocatori diventa fondamentale l'aspetto mentale. Ci stiamo provando, perchè anche stasera siamo partiti timorosi e invece poi ci siamo liberati. Devo riuscire a liberargli la testa fin dall'inizio, penso che questo gruppo sta lavorando tanto per uscirne. Sono convinto che i frutti di questo lavoro arriveranno, dobbiamo diventare più cinici. Ora affronteremo il Sassuolo con la cattiveria di una squadra che è lì sotto", ha concluso.

Le parole di Vanoli

Poi, a Dazn, ha dichiarato: "A fine partita c'è stato un momento importante, se stiamo vicini, lottiamo tutti insieme. Sono contento perché le parole di Edin a volte vengono strumentalizzate, invece c'è stato un faccia a faccia. Daremo ora il 200% perché se lo meritano e porteremo fuori la Fiorentina da questa situazione Ho visto tante cose positive, la reazione al gol subito e la voglia di non mollare. Nonostante abbiamo giocato giovedì, siamo usciti con grande orgoglio. Non chiamerei però la sfortuna in mezzo, la palla deve essere vita o morte e dobbiamo essere concentrati sui dettagli. Anche nel secondo tempo, abbiamo rischiato qualcosina in campo aperto, ma siamo stati sul pezzo. Dobbiamo preparare una sfida abbastanza importante".