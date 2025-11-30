Dzeko col megafono ai tifosi Fiorentina: l'immagine virale di una crisi che fa paura

Ennesima sconfitta per la Fiorentina che lascia Bergamo senza punti. Al termine della partita, viola sotto la curva per un confronto con i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. Ranieri e compagni sono andati sotto al settore ospiti, sin da subito Edin Dzeko ha preso il megafono in mano per parlare con i sostenitori gigliati, probabilmente anche per un chiarimento dopo le sue dichiarazioni post-Aek Atene. E' probabile che l'attaccante bosniaco abbia toccato le corde giuste, perché al termine del colloquio la curva viola ha incoraggiato la squadra, una sorta di patto per venir fuori da una situazione sempre più complicata.
La richiesta di Dzeko e la risposta dei tifosi
Dzeko ha chiesto ai circa 1000 supporters gigliati sostegno e vicinanza in questo difficile momento della squadra viola, ultima in classifica in compagnia del Verona a quota 6 punti. La risposta della tifoseria è stata positiva: applausi per l'attaccante e i suoi compagni, oltre a cori di incoraggiamento con in particolare "Noi vogliamo 11 leoni".