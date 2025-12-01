Kean: "Voglio i Mondiali. Fiorentina, ne usciremo. Dzeko un condottiero"

MILANO - Tra gli ospiti al Gran Galà del Calcio a Milano presente anche l'attaccante della Fiorentina Moise Kean . Intervistato da Sky Sport l'ex Juventus ha dichiarato: "È un momento complicato ma bisogna stare in piedi e dare il meglio. Speriamo di dare un ottimo contributo alla Fiorentina e andare ai Mondiali con la Nazionale. Non c'è paura, è un momento negativo ma cerchiamo di dare sempre il 100% in allenamento. Con Vanoli ci stiamo adattando bene e col tempo penso che faremo tante belle cose. Mi fido dei miei compagni di squadra e sono sicuro che ne usciremo. Se parliamo di salvezza? Se ci mettiamo in testa queste cose non ne usciamo... Siamo tutti ottimisti e bisogna trasmettere questo anche alla città e ai tifosi, possiamo fare grandi cose".

"Dzeko un condottiero"

Kean ha anche elogiato il carattere di Edin Dzeko, in prima fila domenica a Bergamo sotto le proteste del settore ospite, nel parlare del momento della Viola: "Siamo un grande gruppo, una grande squadra, un ambiente che ci tiene veramente e questo ti porta solo a fare bene. Vanoli è un mister nuovo che ha tante ambizioni, che è quello che serve a noi. Cerchiamo di seguire il suo lavoro, abbiamo fiducia in lui, speriamo ci porti sulla buona strada. Le parole di Dzeko servono sempre, lui è un condottiero, per noi è un grandissimo esempio, ci ha protetto nel modo giusto, speriamo adesso di fare bene in campo".

Elogio a Gattuso

Infine capitolo Nazionale con parole al miele verso il Ct Gennaro Gattuso: "Ci ha dato tantissimo, quello spirito che ci mancava, con lui possiamo fare bene, abbiamo fiducia in lui e nel suo staff"