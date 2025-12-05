Fiorentina, Vanoli categorico su Fagioli: "Deve guardare avanti". Sul rischio retrocessione...

Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta, la situazione in classifica della Fiorentina è peggiorata ancora di più ( ma Kean è sicuro che ne usciranno ). La formazione viola è penultima in classifica e sabato alle 15:00 vorrà quindi vincere a ogni costo contro il Sassuolo . Alla vigilia della partita l'allenatore Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa : "Ho sfruttato questa settimana prima del tour de force e ho lavorato sull'aspetto fisico, tattico e mentale . Sappiamo l'importanza di questo mese ma ragioniamo di gara in gara. Il Sassuolo ha una rosa competitiva, con alternative in ogni ruolo. Commisso? Il Presidente è sempre vicino a noi e per questo lo ringrazio . Nonostante il suo momento di salute sta soffrendo anche per la situazione della Fiorentina, ma ogni giorno ci è accanto".

"Tifosi? Adesso tocca a noi trascinare loro"

L'allenatore della Fiorentina ha poi parlato della risposta della piazza (virale l'immagine di Dzeko con il megafono) in un momento così complicato: "È stato un momento significativo. I tifosi ci dimostrano affetto. Adesso questo ci deve dare un'iniezione di fiducia. Adesso tocca a noi trascinare loro. A Bergamo abbiamo fatto buoni cose nel secondo tempo, ora dobbiamo cercare un po' più di fortuna e invertire questo periodo con lucidità. Allenamento a porte aperte? Sicuramente è una cosa bella, devo solo programmare tutto perché sono dentro da poco. Ma sicuramente è una gran cosa da fare".

I problemi in difesa della Fiorentina

Sul possibile cambio di modulo ha aggiunto: "Non sono un anarchico, la difesa a quattro è qualcosa che ho in mente. Vedremo domani… Troppi gol subiti? Anche sotto questo punto di vista ultimamente abbiamo aumentato l'attenzione. Contro l'Atalanta abbiamo preso un gol su un cross sbagliato. L'attenzione dei difensori sta crescendo, prima difendevano più distanti all'uomo, io preferisco che vadano più sull'uomo e che lavorino più di linea. Certe volte dobbiamo essere più lucidi e non fare raddoppi che non servano ma ci stiamo lavorando".