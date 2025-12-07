Crisi Fiorentina, Gudmundsson risponde a Vanoli sui social: “Mai rifiutato di tirare un rigore"

"Non ho mai e non rifiuterò mai di tirare un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva calciare lui, e io non sono quel tipo di persona che litiga con il proprio compagno di squadra davanti allo stadio pieno". Così l'attaccante viola Albert Gudmundsson commenta un post sui social del canale televisivo Dazn: l'ex Genoa di fatto smentisce quanto detto nel post gara di Sassuolo-Fiorentina dal suo tecnico, Paolo Vanoli , che aveva fatto sapere come la discussione fra Rolando Mandragora e Moise Kean al momento della battuta del penalty del momentaneo vantaggio viola fosse nata anche dal rifiuto di Gudmundsson (primo nelle gerarchie) di calciare dal dischetto.

Le parole di Vanoli

"Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean da attaccante che in questo periodo non fa gol voleva calciarlo ma il problema non è quello, il problema è che dopo 5 minuti trovi il gol e hai la gente che ti spinge...il problema è che adesso gli alibi sono finiti. Qual è l'alibi adesso? Il modulo? Basta, c'è da andare in campo e giocare uno per l'altro, capire che ogni palla in qualsiasi situazione è determinante, sia in attacco che in difesa. Non ho ancora trovato la chiave per entrare nella testa di questi ragazzi".