Caos Fiorentina, Vanoli: “Sul rigore nessuna bugia, ora vincere in Conference. Col Verona una finale”

Fanalino di coda del campionato con zero vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte: 10 se si considerano i 2 ko consecutivi rimediati nelle ultime uscite in Conference League , dove la Fiorentina si presenta alla 5ª giornata con una pressione insostenibile che ha già aperto crepe profonde nello spogliatoio e proiettato la Viola nel più angosciante degli scenari: la retrocessione. Questo il clima in cui Paolo Vanoli prepara la sfida interna con la Dinamo Kiev in programma giovedì 11 al Franchi. L'ex tecnico del Toro, chiamato a Firenze per prendere il timone lasciato da Stefano Pioli dopo l'esonero, riparte dal ko di Reggio Emilia, dove Moise Kean e compagni hanno subito la rimonta del Sassuolo arrendendosi con il finale di 3-1. Un risultato che ha visto l'ex Juve discutere con Rolando Mandragora su chi dovesse calciare il rigore poi trasformato dall'altro ex bianconero. Il tutto perché pochi istanti prima Albert Gudmundsson si sarebbe rifiutato di presentarsi sul dischetto, almeno stando a quanto dichiarato dallo stesso Vanoli. Dichiarazioni poi però prontamente smentite dall'ex Genoa , che con un messaggio diffuso sui propri profili social ha chiarito la faccenda e fatto ancora ancora più chiarezza sulla gravità dello smarrimento della Viola. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Igor Kostyuk , che in Conference si colloca fuori dalla zona playoff con 3 punti e una sola vittoria all'attivo. Un eventuale successo consentirebbe alla Fiorentina di portarsi a quota 9 punti, oltre a concedere un po' di tregua al pubblico del Franchi che domenica 14 assisterà allo scontro diretto con il Verona.

Vanoli: "Il rigore? Nessuna bugia"

Queste le parole del tecnico: "Ogni partita è importante e domani cercheremo un risultato che ci serve per autostima e morale. Siamo concentrati su questo. Il chiarimento? Io con i ragazzi ci parlo sempre, oggi l'importante è non mettersi uno contro l'altro, ma unirci. Il rigore contro il Sassuolo? Io ho fatto il calciatore e quelli sono episodi che fanno parte del calcio. Nessuno ha detto bugie: c'erano gerarchie e Albert ha spiegato al tifoso perché non ha calciato. Lui ha detto la verità, come l'ho detta io. L'obiettivo di quel rigore era andare in vantaggio, sembra che sennò si stia parlando di un rigore sbagliato. Io da questi ragazzi voglio il valore dell'umiltà, del coraggio, dell'unione. Per questo dico che strumentalizzare certi discorsi non mi piace: oggi conta il bene della Fiorentina. Questi sono tutti momenti che servono per uscirne". Così invece sulle dichiarazioni del ds Roberto Goretti che ha parlato di "decisioni drastiche": "Oggi le scelte drastiche sono quelle in cui dobbiamo essere consapevoli della situazione e tirare fuori certi valori per trovare la prima vittoria. La prossima di campionato è come una finale. È stato un mese di alti e bassi. Dopo Genova sembrava che ci fosse stata una consapevolezza. Oggi trovare quei valori che ti possono portare fuori sono più importanti della tattica. A Sassuolo abbiamo giocato a calcio, poi l'episodio del 1-1 ci ha un po' destabilizzati. Noi dobbiamo reagire in questi momenti, perché solo l'unione può portarti fuori.

Vanoli: "Fagioli non ci sarà"

"In Conference per provare a vincerla. Abbiamo questo impegno e può essere un aiuto morale. Poi dopo penseremo ad un altra finale. Chi va in campo dovrà dimostrare e dovrà dare un aiuto alla squadra. Ogni partita è importante. Se mi sono dato un tempo. Non posso darmelo, il tempo è il presente. Cerco di lavorare ogni giorno per trasferire ai ragazzi ciò che serve da questa situazione. Se io riesco a trovare il clic, poi usciranno le qualità. Io oggi devo lavorare sulla testa, non sulla tattica. Oggi subentra la paura, a Reggio abbiamo toccato il fondo e io devo trovare il clic che so che hanno perché li vedo ogni giorno. L'unica cosa che mi sento di dire è che forse oggi devono fare un passo indietro sul loro status. Noi dobbiamo metterci al livello di quelle che stanno sotto. Nel momento che noi ci riusciranno, usciranno le qualità. Le chance le do a chi se le merita. Gli infortunati? Gosens si è fermato ancora per un piccolo fastidio e non ci sarà domani, lo valuteremo girono dopo giorno e speriamo di averlo domenica. Fazzini ha un problema alla caviglia, non lo recuperiamo domani ma spero di averlo con il Verona. Fagioli abbiamo scongiurato una microfattura, ma domani non ci sarà anche se contiamo di averlo per domenica".