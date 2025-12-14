Fiorentina-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Fiorentina è ancora a secco di vittorie in questo campionato. La squadra di Vanoli - subentrato in corsa a Pioli - ha raccolto finora soltanto sei pareggi ed otto vittorie in quattordici partite, dando vita ad una delle stagioni più negative degli ultimi anni in termini di statistiche e risultati. Ad affrontare la Fiorentina allo stadio 'Artemio Franchi' sarà il Verona di Zanetti, reduce dall'importante successo casalingo contro l'Atalanta per 3-1, il primo in stagione per gli scaligeri. "Volevamo questa vittoria a tutti i costi, vincere fa bene al morale. Abbiamo tanto da migliorare, dentro di noi abbiamo dei fantasmi. Ai ragazzi ho evidenziato il sacrificio che hanno messo in campo, ora andiamo in ritiro, recuperiamo, sapendo che la prossima gara sarà una finale". Lo ha detto il tecnico viola, Paolo Vanoli, al termine della vittoria per 2-1 sulla Dinamo Kiev in Conference League. "Ho visto spirito di sacrificio, questo deve essere un inizio, perché ci teniamo sia al campionato che alla Conference - ha aggiunto Vanoli -. I risultati ti aiutano a far crescere il morale, ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo fatto nulla, ci concentriamo sul campionato." Non ha parlato in vista del match l'allenatore del Verona Paolo Zanetti, in cerca del secondo successo consecutivo che consentirebbe al Verona di avvicinarsi all'esterno della zona retrocessione.