Fiorentina, crisi infinita e contestazione: viola in silenzio stampa, fischi per Vanoli e giocatori

Fiorentina duramente contestata al termine della gara persa al Franchi contro il Verona : il tecnico viola Paolo Vanoli e i calciatori gigliati sono stati duramente contestati ed insultati sia dopo il triplice fischio finale che quando si sono avvicinati verso la curva Marione, con il coro "Fate ridere" ripetutamente cantato. Proprio il settore dove solitamente trovano posto i principali viola club si è svuotato per metà subito dopo il gol del 2-1 di Orban . Alcuni supporters gigliati presenti in tribuna hanno lanciato anche alcuni cori contro i dirigenti presenti nel settore autorità.

Viola in silenzio stampa

La Fiorentina ha annunciato il silenzio stampa dopo la sconfitta interna per 2-1 rimediata quest'oggi in campionato contro il Verona. Paolo Vanoli non si è presentato ai microfoni di Dazn per la consueta intervista post gara così come nessun giocatore viola è stato sottoposto alle domande di rito. Il silenzio stampa è stato annunciato dalla società di Commisso tramite i propri organi di stampa.

Vanoli in bilico

Lunga notte di riflessioni in casa Fiorentina: sotto osservazione anche la posizione di Vanoli che finora non è riuscito a dare la svolta e non sembra avere in pugno le redini dello spogliatoio. Da non escludere quindi un altro cambio allenatori: si faranno valutazioni a 360 gradi per cercare di uscire da una crisi sempre più profonda.