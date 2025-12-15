Tuttosport.com
Dramma Fiorentina, le pagelle del flop: Kean sbaglia tre volte, disastro De Gea

La squadra di Vanoli ko anche contro il Verona: rabbia dei tifosi e ritiro
Dramma Fiorentina, le pagelle del flop: Kean sbaglia tre volte, disastro De Gea © Getty Images
Luciana Magistrato
2 min
FIRENZE - Altro che rilancio, altro che riscossa, altro che ripartenza dopo la vittoria, comunque sofferta, ottenuta giovedì contro la Dynamo Kiev in Conference League. La Fiorentina perde anche con il Verona - letale la doppietta di Orban, un'illusione il momentaneo pareggio su autogol di Nunez propiziato da Kean - e s'arrocca al Viola Park in silenzio stampa e in ritiro a tempo indeterminato.

Fiorentina

De Gea 4.5 Il primo gol è sul suo palo e sempre Orban lo grazia.  

Pongracic 5 La difesa prende gol da 10 gare consecutive in A, non è incolpevole. 

Comuzzo 5 Bene su Mosquera, ma commette più di una sbavatura.  

Ranieri 4.5 Messo male, Orban gli scappa in velocità.
-Fortini (16' st) 4.5 Parte bene poi perde la marcatura sul 2-1. 

Dodo 4.5 Un primo tempo da attore non protagonista, poco meglio nella ripresa.
-Viti (41' st) 4.5 Si perde Orban sul 2-1. 

Mandragora 5 Male su Bernede che non aiuta a contenere, impegna Montipò con un tiro.
-Richardson (16' st) 5 Entra male. 

Fagioli 5.5 Unico a salvarsi con palloni ben pennellati per l'attacco; peccato sprechi una sua occasione.
-Ndour (41' st) ng 

Sohm 4.5 Sembra un corpo estraneo e soffre la posizione di Parisi che si accentra.
-Dzeko (23' st) 5 Entra ma non incide. 

Parisi 5 Soffre Belghali, prova a salire ma vuole strafare e spesso crea solo confusione. 

Gudmundsson 5.5 Non viene cercato e allora prova a combattere da solo fino alla fine della gara. 

Kean 5 Sbaglia almeno tre occasioni nitide ma propizia il gol del pari con un tiro rimpallato. 

All. Vanoli 4.5 L’aveva definita una finale, ma la squadra non ha recepito. I cambi non convincono. 

Hellas Verona

Montipò 6 Un paio di parate su Kean e Mandragora nel primo tempo e qualche straordinario. 

Unai Nunez 5.5 Bene un tempo poi sfortunato sull’autogol. 

Nelsson 5.5 Si fa gabbare nell'occasione del pareggio. 

Bella-Kotchap 6.5 Si mette in evidenza per alcuni recuperi e chiusure di carattere e fisicità. 

Belghali 6.5 Sulla fascia vince il duello con Parisi. 

Niasse 6.5 Bene su Sohm, duro quando c'è da esserlo, rischiando anche qualcosa.
-Gagliardini (1' st) 6 Entra bene. 

Al-Musrati 6.5 Fa partire la ripartenza-assit per il vantaggio di Orban.
-Serdar (30' st) 6 Positivo nonostante non fosse al meglio. 

Bernede 7.5 Colpisce una traversa e sforna l’assist, sempre pericoloso negli inserimenti e soprattutto combattivo. 

Frese 6.5 Pensa a fermare Dodo e ci riesce bene, ma poi cala.
-Valentini (30' st) 6 Si fa valere. 

Giovane 6 Qualche difficoltà poi si fa male alla caviglia.
-Orban (35' st) 8 Entra e segna una doppietta importantissima. 

Mosquera 6.5 Gioca di sponda e fa salire i compagni. Sarr (17' st) 6.5 Più fresco e veloce degli avversari aiuta la squadra. 

All. Zanetti 7 Fa giocare la squadra con coraggio e grinta ottenendo la seconda preziosissima vittoria consecutiva. 
 
ARBITRO 
Colombo 5.5 Incerto in diversi episodi.

 

 

 

