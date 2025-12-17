Sprofondo Viola, Commisso chiami Antognoni e Prandelli

Hai già un abbonamento? Accedi
Cupio dissolvi. La locuzione latina, originata da San Paolo nella prima Lettera ai Filippesi, esprime il desiderio mistico di lasciare la vita terrena per unirsi a Cristo. Tuttavia, il significato secolare ha assunto un'accezione ben diversa: desiderio di annientamento, volontà masochistica di autodistruzione, di sparizione o di autolesionismo. Condizioni che, malauguratamente, sembrano attagliarsi alla situazione della Fiorentina, attanagliata da una gravissima cr
Abbonati per continuare a leggere