La crisi Fiorentina con vista su Sanremo, Carlo Conti: “Silenzio stampa. Spero che…”

"Sono in silenzio stampa, in ritiro come i giocatori". Così prova a sdrammatizzare sulla crisi della Fiorentina, di cui è un grande tifoso, il presentatore Carlo Conti a margine di un'iniziativa al Mandela Forum di Firenze, ha raccontato come sta vivendo questo momento sportivamente drammatico. ''Credo che ci voglia a questo punto una grande prova di orgoglio, di rispetto da parte della società, dei giocatori, di tutti nei confronti di Firenze, della Fiorentina e dei tifosi''. Se la squadra domani dovesse vincere la partita di Conference League, la squadra viola sarebbe esentata dal giocare una partita proprio il giovedì del festival: "Lo spero - ha detto Conti - perché in tal caso mi dovrei dividere come è successo in altre occasioni, facendomi mettere il monitor dietro le quinte e fra una presentazione e l'altra guardare la partita. L'ho già fatto, l'ultima volta c'era Fiorentina-Napoli durante i Music Award a Verona. Visto com'è andata la partita, ogni volta che entravo in scena ero sempre più nervoso''.