Fiorentina, i tifosi si ribellano: “Calpestati, non ci meritate”. La protesta contro l’Udinese

Testa bassa e tanta delusione: la Fiorentina non è riuscita a reagire neanche in Conference League contro il Losanna. Un'altra sconfitta e un morale che resta a terra. Il cambio in panchina, con l'addio di Pioli e l'arrivo di Vanoli, non ha migliorato la situazione viola, che continua a mostrarsi fragile e pronta a crollare alla prima crepa. E il ritiro di certo non sta aiutando una squadra composta da giocatori abituati a lottare per altri obiettivi e non di certo per la salvezza. I tifosi hanno paura e lo stanno dimostrando con una nuova iniziativa in vista della sfida contro l'Udinese per la sedicesima giornata di Serie A. L'obiettivo è svegliare la squadra, ma i rischi sono tanti.
La Curva resta vuota: tifosi contro la Fiorentina
"20 minuti di vuoto, non meritate la nostra presenza". Questo è il titolo di una iniziativa lanciata dalla tifoseria organizzata viola,
attraverso un volontino diffuso su i profili social degli stessi supporter gigliati. "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola - si legge nel volantino firmato curva Fiesole -. I gruppi organizzati, pertando, comunicato che per i primi 20 minuti della partita fra Fiorentina e Udinese, la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti". Una risposta dura da parte dei tifosi della viola. Ma come reagirà la squadra in questo momento di forte tensione in cui forse avrebbe bisogno più di supporto che di ulteriore peso? Lo dirà il campo. L'Udinese resta l'ultima spiaggia per Vanoli, che non può più commettere altri passi falsi.