Fiorentina, i tifosi si ribellano: “Calpestati, non ci meritate”. La protesta contro l’Udinese

Testa bassa e tanta delusione: la Fiorentina non è riuscita a reagire neanche in Conference League contro il Losanna. Un'altra sconfitta e un morale che resta a terra. Il cambio in panchina, con l'addio di Pioli e l'arrivo di Vanoli, non ha migliorato la situazione viola, che continua a mostrarsi fragile e pronta a crollare alla prima crepa. E il ritiro di certo non sta aiutando una squadra composta da giocatori abituati a lottare per altri obiettivi e non di certo per la salvezza. I tifosi hanno paura e lo stanno dimostrando con una nuova iniziativa in vista della sfida contro l'Udinese per la sedicesima giornata di Serie A. L'obiettivo è svegliare la squadra, ma i rischi sono tanti.