Paratici alla Fiorentina, perché l'affare si può fare: un altro ex Juve in viola

FIRENZE - Sempre più tesa e difficile la situazione in casa Fiorentina sconfitta pure in Conference League a Losanna . I viola sono ultimi in classifica in campionato e ncora senza direttore sportivo dopo el dimissioni di Pradè. Il lcub toscano, per cercare di reagire alle difficoltà , ha presentato in queste ore una proposta all'attuale direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici . Il ruolo offerto sarebbe quello di capo dell'area tecnica.

Fiducia Viola

La società di Commisso, da tempo alla ricerca di una nuova figura per integrare il proprio organigramma societario, avrebbe individuato il profilo giusto nell'ex ds di Juve e Samp che però è legato agli Spurs.Paratici, a cui sarebbe stato offerto un contratto di cinque anni e che ha recentemente finito di scontare 30 mesi di squalifica per un caso legato alle plusvalenze, avrebbe dato il suo assenso al rientro in Italia, forte anche del legame con l'attuale direttore sportivo gigliato Roberto Goretti. I contatti sono stati positivi e la Fiorentina è fiduciosa di avere l'ok definitivo nelle prossime ore perché diventi il nuovo importante punto di riferimento della società.

Paratici, dalla Sampdoria a Cristiano Ronaldo

Un profilo di grande esperienza, descritto da chi lo conosce come un vero e proprio “malato di lavoro”, capace di vivere di calcio ventiquattr’ore su ventiquattro e di analizzare partite e giocatori senza sosta.

Il suo fiuto per gli affari emerge sin dagli inizi alla Sampdoria, dove, come stretto collaboratore di Giuseppe Marotta, contribuisce alla costruzione di una squadra competitiva che valorizza talenti come Antonio Cassano e Giampaolo Pazzini. Un’esperienza che segna l’inizio di un percorso dirigenziale in costante ascesa.

Il sodalizio con Marotta prosegue poi alla Juventus, dove Paratici rimane dal 2010 al 2021, diventando uno dei principali artefici di uno dei cicli più vincenti della storia bianconera. In oltre dieci anni mette a segno una lunga serie di operazioni di mercato decisive per i successi del club, sia in Italia che in Europa. L’acquisto più eclatante resta quello di Cristiano Ronaldo, ma l’elenco dei colpi firmati Paratici è ricchissimo: da Paulo Dybala ad Arturo Vidal, da Gonzalo Higuaín a Paul Pogba, passando per Tevez, Mandžukić, Rabiot, Bonucci e Barzagli. Operazioni che testimoniano la sua capacità di coniugare intuizione, visione e conoscenza profonda del mercato.

