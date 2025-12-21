Fiorentina nel caos, tifosi contro la squadra: l'arrivo surreale della squadra al Franchi

Oltre 80 milioni di euro spesi sul mercato estivo e una classifica che proietta il peggiore degli scenari. Non poteva concludersi in un modo peggiore il 2025 della Fiorentina, che nonostante l'accesso ai playoff di Conference League - dove ha comunque chiuso la fase a girone unico con il ko di Losanna, è costretta a fare i conti con un angosciante piano di risalita dal baratro. Con 12 sconfitte stagionali a bilancio, la Viola si è presentata alla 16ª giornata di campionato con 0 vittorie, 6 pareggi, 9 ko e un cambio in panchina che ha visto l'ex Toro Paolo Vanoli subentrare all'esonerato Stefano Pioli senza che sia però riuscito a sanare le crepe sempre più profonde che dividono lo spogliatoio: vedi il grottesco episodio del rigore di Reggio Emilia, dove secondo le dichiarazioni di Massimo Orlando a Toscana Tv, Moise Keane e compagni avrebbero dato di matto dopo la rimonta subita dal Sassuolo "con mani addosso, bottiglie, sedie che volavano". Ma indiscrezioni a parte, è un fatto che la Fiorentina ha già mancato più volte la scadenza per la risalita e che già da tempo i tifosi delal Viola non perdonano più nulla, come dimostrano gli insulti e la ferocissima contestazione con cui la squadra di Vanoli è stata accolta al Franchi prima del fischio d'inizio della gara con l'Udinese.