Fiorentina nel caos, tifosi contro la squadra: l'arrivo surreale della squadra al Franchi

Clima sempre più teso fra i sostenitori della Viola che all'arrivo del pullman della squadra hanno travolto i giocatori con insulti durissimi e cori di contestazione
3 min
FiorentinaSerie AUdinese
Oltre 80 milioni di euro spesi sul mercato estivo e una classifica che proietta il peggiore degli scenari. Non poteva concludersi in un modo peggiore il 2025 della Fiorentina, che nonostante l'accesso ai playoff di Conference League - dove ha comunque chiuso la fase a girone unico con il ko di Losanna, è costretta a fare i conti con un angosciante piano di risalita dal baratro. Con 12 sconfitte stagionali a bilancio, la Viola si è presentata alla 16ª giornata di campionato con 0 vittorie, 6 pareggi, 9 ko e un cambio in panchina che ha visto l'ex Toro Paolo Vanoli subentrare all'esonerato Stefano Pioli senza che sia però riuscito a sanare le crepe sempre più profonde che dividono lo spogliatoio: vedi il grottesco episodio del rigore di Reggio Emilia, dove secondo le dichiarazioni di Massimo Orlando a Toscana TvMoise Keane e compagni avrebbero dato di matto dopo la rimonta subita dal Sassuolo "con mani addosso, bottiglie, sedie che volavano". Ma indiscrezioni a parte, è un fatto che la Fiorentina ha già mancato più volte la scadenza per la risalita e che già da tempo i tifosi delal Viola non perdonano più nulla, come dimostrano gli insulti e la ferocissima contestazione con cui la squadra di Vanoli è stata accolta al Franchi prima del fischio d'inizio della gara con l'Udinese.

Tolta la fascia a Ranieri: De Gea capitano

Come ripreso da alcuni video diffusi in rete, una volta scesi dal pullman, i giocatori della Fiorentina sono stati travolti da un'ondata di minacce e insulti - a cui è seguito anche il lancio di alcune bombe carta - da parte dei tifosi che non si sono risparmiati nella contestazione. Un clima tesissimo che ha interessato anche il riscaldamento della squadra di Vanoli, bersagliata dalla curva Ferrovia che ha inoltre disertato i primi 20 minuti dell'incontro con la formazione friulana come forma di protesta. Ma c'è di più. Un ulteriore indizio sulla spaccatura nello spogliatoio arriva dall'annuncio delle formazioni ufficiali da parte del club, che ha visto sfilare la fascia di capitano a Luca Ranieri per essere assegnata al portiere David de Gea.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

