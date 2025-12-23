Fiorentina, è rivoluzione: scossa Paratici, mercato di gennaio e nuovo modulo

Una vittoria, la prima in questo campionato, non può bastare a dimostrare che la crisi è finita. Anche perché la Fiorentina resta ultima e ancora distaccata dalla zona salvezza. Ma è innegabile che il 5-1 rifilato l'altro ieri all'Udinese, facilitato dalla superiorità numerica dopo appena 7' e comunque frutto di una prestazione positiva per efficacia, partecipazione e atteggiamento da parte di tutti gli interpreti iniziando dai big, si sia rivelata una provvidenziale boccata d'ossigeno. Per la squadra viola quanto per Paolo Vanoli che rimane sotto esame ma intanto ha ritrovato un Kean goleador e un Gudmundsson all'altezza per citare due dei giocatori più attesi. Ora il tecnico dei viola può preparare con un pizzico di serenità e con più convinzione la trasferta di sabato prossimo con il Parma, vero e proprio test verità.
La Fiorentina volta pagina: ecco Paratici
Serviva rivoluzionare uno stato di cose che peggio di così non poteva essere. La prima scossa riguarda la società con l'arrivo di Fabio Paratici. Che non potrà avvenire nelle prossime ore dato che l'ex dirigente della Juventus, essendo ancora sotto contratto con il Tottenham fino al 2027, deve discutere e definire con il club inglese l'interruzione del rapporto. Di qui il rientro a breve a Londra dopo aver trascorso le feste natalizie in famiglia a Roma dove si trova da qualche giorno. In ogni caso la decisione è stata presa e la scelta è stata fatta: tra fine anno e gli inizi di gennaio Paratici sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina per le prossime quattro stagioni e mezzo, coadiuvato da fidati collaboratori che indicherà a suo tempo.
Scontati i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze il 53enne dirigente piacentino, conferma chi lo conosce bene, aveva e ha una gran voglia di tornare in Italia: a Firenze dove l'attende una sfida tosta e complessa (per la classifica, i tanti problemi che riguardano squadra e società e una tifoseria in aperta contestazione) ma anche stimolante: ha chiesto e avrà piena autonomia, altrimenti dare la propria disponibilità sarebbe stato impossibile.
Le urgenze della Fiorentina
Le urgenze sono tante, la programmazione necessaria così come il mercato che a gennaio, tra rinforzi (per il centrocampo circolano da tempo i nomi di Eric Martel del Colonia e l’ex Venezia Tanner Tessmann del Lione, per la difesa Diogo Leite dell’Union Berlino, per il ruolo di esterno Boga del Nizza) e cessioni (Viti, Kouamé, Richardson, forse pure uno tra Dodo e Piccoli) dovrà per forza rimodellare e potenziare un gruppo che, risultati alla mano, non s’è dimostrato competitivo come nelle premesse estive.
Nell’attesa una prima rivoluzione ha riguardato la squadra come aveva annunciato Vanoli dopo il ko in Conference a Losanna: il tecnico domenica ha cambiato modulo (schierando la difesa a 4 e sfruttando finalmente la fascia, specie quella destra, con Dodo e Parisi), smistato e spostato qualche giocatore e dopo un colloquio ha tolto la fascia di capitano al discusso Ranieri per metterla al braccio di De Gea il cui carisma e la cui carriera non possono essere messi in discussione da qualche prestazione negativa. Infine, rispettando la parola data, ha revocato d’accordo con la società il ritiro che durava dal ko interno con il Verona. In ogni caso i viola si sono allenati ieri e altrettanto faranno domani e a Natale prima della partenza venerdì per Parma. Potrebbe rientrare Fazzini, Comuzzo è recuperabile malgrado i 15 punti di sutura, mancheranno ancora Gosens e Pablo Marì (lesione di 1° grado al polpaccio destro).
Una vittoria, la prima in questo campionato, non può bastare a dimostrare che la crisi è finita. Anche perché la Fiorentina resta ultima e ancora distaccata dalla zona salvezza. Ma è innegabile che il 5-1 rifilato l'altro ieri all'Udinese, facilitato dalla superiorità numerica dopo appena 7' e comunque frutto di una prestazione positiva per efficacia, partecipazione e atteggiamento da parte di tutti gli interpreti iniziando dai big, si sia rivelata una provvidenziale boccata d'ossigeno. Per la squadra viola quanto per Paolo Vanoli che rimane sotto esame ma intanto ha ritrovato un Kean goleador e un Gudmundsson all'altezza per citare due dei giocatori più attesi. Ora il tecnico dei viola può preparare con un pizzico di serenità e con più convinzione la trasferta di sabato prossimo con il Parma, vero e proprio test verità.
La Fiorentina volta pagina: ecco Paratici
Serviva rivoluzionare uno stato di cose che peggio di così non poteva essere. La prima scossa riguarda la società con l'arrivo di Fabio Paratici. Che non potrà avvenire nelle prossime ore dato che l'ex dirigente della Juventus, essendo ancora sotto contratto con il Tottenham fino al 2027, deve discutere e definire con il club inglese l'interruzione del rapporto. Di qui il rientro a breve a Londra dopo aver trascorso le feste natalizie in famiglia a Roma dove si trova da qualche giorno. In ogni caso la decisione è stata presa e la scelta è stata fatta: tra fine anno e gli inizi di gennaio Paratici sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina per le prossime quattro stagioni e mezzo, coadiuvato da fidati collaboratori che indicherà a suo tempo.
Scontati i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze il 53enne dirigente piacentino, conferma chi lo conosce bene, aveva e ha una gran voglia di tornare in Italia: a Firenze dove l'attende una sfida tosta e complessa (per la classifica, i tanti problemi che riguardano squadra e società e una tifoseria in aperta contestazione) ma anche stimolante: ha chiesto e avrà piena autonomia, altrimenti dare la propria disponibilità sarebbe stato impossibile.