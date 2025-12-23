Fiorentina, è rivoluzione: scossa Paratici, mercato di gennaio e nuovo modulo

Una vittoria, la prima in questo campionato, non può bastare a dimostrare che la crisi è finita . Anche perché la Fiorentina resta ultima e ancora distaccata dalla zona salvezza. Ma è innegabile c he il 5-1 rifilato l'altro ieri all'Udinese , facilitato dalla superiorità numerica dopo appena 7' e comunque frutto di una prestazione positiva per efficacia, partecipazione e atteggiamento da parte di tutti gli interpreti iniziando dai big, si sia rivelata una provvidenziale boccata d'ossigeno. Per la squadra viola quanto per Paolo Vanoli che rimane sotto esame ma intanto ha ritrovato un Kean goleador e un Gudmundsson all'altezza per citare due dei giocatori più attesi. Ora il tecnico dei viola può preparare con un pizzico di serenità e con più convinzione la trasferta di sabato prossimo con il Parma, vero e proprio test verità.

La Fiorentina volta pagina: ecco Paratici

Serviva rivoluzionare uno stato di cose che peggio di così non poteva essere. La prima scossa riguarda la società con l'arrivo di Fabio Paratici. Che non potrà avvenire nelle prossime ore dato che l'ex dirigente della Juventus, essendo ancora sotto contratto con il Tottenham fino al 2027, deve discutere e definire con il club inglese l'interruzione del rapporto. Di qui il rientro a breve a Londra dopo aver trascorso le feste natalizie in famiglia a Roma dove si trova da qualche giorno. In ogni caso la decisione è stata presa e la scelta è stata fatta: tra fine anno e gli inizi di gennaio Paratici sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina per le prossime quattro stagioni e mezzo, coadiuvato da fidati collaboratori che indicherà a suo tempo.

Scontati i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze il 53enne dirigente piacentino, conferma chi lo conosce bene, aveva e ha una gran voglia di tornare in Italia: a Firenze dove l'attende una sfida tosta e complessa (per la classifica, i tanti problemi che riguardano squadra e società e una tifoseria in aperta contestazione) ma anche stimolante: ha chiesto e avrà piena autonomia, altrimenti dare la propria disponibilità sarebbe stato impossibile.