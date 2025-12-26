Richardson escluso dai convocati Fiorentina: rottura totale con il club, il motivo

Dopo la vittoria contro l'Udinese , la Fiorentina si prepara a scendere in campo contro il Parma . L'obiettivo è chiaro: vincere a ogni costo per provare ad allontanarsi dall'ultimo posto in classifica . Vanoli potrà contare anche su Gosens , che ha recuperato dall'infortunio ed è stato convocato, ma non potrà fare altrettanto su Richardson . Il centrocampista dopo alcune recenti dichiarazioni pubbliche, infatti, è stato escluso per scelta tecnica e molto probabilmente a gennaio verrà venduto .

Le parole di Richardson

Quattro presenze tra Serie A e Conference League e appena 200 minuti in campo. La prima parte di stagione di Richardson alla Fiorentina non è stata delle migliori. Per questo, intervistato da L'Equipe, il centrocampista marocchino ha spiegato: "A dire il vero, ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di vista calcistico, ho fatto bene negli ultimi mesi. Devo ammettere che non capivo bene la mia situazione. Pioli mi ha detto che contava su di me; la società non voleva lasciarmi andare, se non forse a fine agosto. Ma ho giocato pochissimo. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Preferirei andarmene quest'inverno. Futuro? Il Nizza è la mia squadra del cuore. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che stanno attraversando un periodo difficile, ma onestamente il Nizza è un ottimo club di Ligue 1. Tutti attraversano momenti difficili. Il Nizza è chiaramente la mia priorità".

I convocati della Fiorentina

C'è Gosens, manca Richardson. Il centrocampista però non è l'unico assente: out anche gli infortunati Fazzini, Lamptey, Pablo Marì e Sabiri, così come lo squalificato Ranieri. Ecco la lista completa dei convocati: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Sohm, Viti.

