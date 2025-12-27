Fiorentina, acqua alla gola: i tifosi contestano e cacciano la squadra. Chi è il primo ad andar via

Finale come sempre rovente quello del match della Fiorentina: sotto di un gol, dal minuto 70, la formazione di Paolo Vanoli è stata contestata civilmente dai 3500 tifosi viola arrivati a Parma in trasferta. Gli ultras non hanno voluto la loro squadra sotto la curva a fine gara, invitandola ad andare direttamente negli spogliatoi. Sul campo si parla di un Comuzzo triste e di un De Gea che ha tentato di consolare Fagioli. La Fiorentina è ancora in silenzio stampa che continua dal ko interno contro il Verona: il primo a lasciare il Tardini e a raggiungere il pullman è stato Edin Dzeko. I toscani torneranno in campo il 4 gennaio contro la Cremonese: ennesima sfida salvezza per la formazione viola che giocherà con l'acqua alla gola.