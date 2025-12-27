Fiorentina, acqua alla gola: i tifosi contestano e cacciano la squadra. Chi è il primo ad andar via

Finale come sempre rovente quello del match della Fiorentina: sotto di un gol, dal minuto 70, la formazione di Paolo Vanoli è stata contestata civilmente dai 3500 tifosi viola arrivati a Parma in trasferta. Gli ultras non hanno voluto la loro squadra sotto la curva a fine gara, invitandola ad andare direttamente negli spogliatoi. Sul campo si parla di un Comuzzo triste e di un De Gea che ha tentato di consolare Fagioli. La Fiorentina è ancora in silenzio stampa che continua dal ko interno contro il Verona: il primo a lasciare il Tardini e a raggiungere il pullman è stato Edin Dzeko. I toscani torneranno in campo il 4 gennaio contro la Cremonese: ennesima sfida salvezza per la formazione viola che giocherà con l'acqua alla gola.
La posizione di Vanoli
Paolo Vanoli è confermato come tecnico della Fiorentina anche dopo il ko di Parma. E' quanto si apprende da fonti vicine al club. La posizione del tecnico resta salda in attesa del mercato di gennaio del quale si occuperà quasi certamente Fabio Paratici, pronto a diventare ad inizio 2026 un nuovo dirigente gigliato. Per la formalizzazione si attende che lo stesso Paratici risolva il contratto che lo lega al Tottenham, dove ricopre il ruolo di ds.