Kean, niente allenamento al Viola Park: l'attaccante della Fiorentina assente, il motivo

La Fiorentina ha svolto l’allenamento odierno senza uno dei suoi uomini più rappresentativi. Nel gruppo guidato da Vanoli , reduce dal ko di Parma, non si è visto Moise Kean , assente per ragioni personali. Una situazione già chiarita dal club, che ha autorizzato l’attaccante a non prendere parte alla seduta. Nessun allarme dunque in casa viola, dove si attende solo il suo rientro. L’attenzione resta massima in vista dei prossimi impegni decisivi.

Kean fermo per motivi familiari: la situazione

Moise Kean non ha partecipato all’allenamento della Fiorentina a causa di questioni familiari. L’attaccante ha concordato l’assenza con la società, che gli ha concesso il permesso necessario. Si tratta quindi di un'assenza programmata e non legata a problemi fisici. Il giocatore tornerà al Viola Park nei prossimi giorni per riprendere regolarmente il lavoro. L’obiettivo è quello di essere nuovamente a disposizione dello staff tecnico. La Fiorentina, intanto, continua la preparazione senza di lui. All’orizzonte c’è una sfida molto delicata per il futuro della stagione. Domenica 4 gennaio alle 15:00 i viola affronteranno la Cremonese al Franchi in una gara chiave per la corsa salvezza.