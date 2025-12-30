Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kean, niente allenamento al Viola Park: l'attaccante della Fiorentina assente, il motivo

La squadra in campo agli ordini di Vanoli per preparare la sfida alla Cremonese senza Moise
2 min
KeanFiorentina
Kean, niente allenamento al Viola Park: l'attaccante della Fiorentina assente, il motivo© Marco Canoniero
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La Fiorentina ha svolto l’allenamento odierno senza uno dei suoi uomini più rappresentativi. Nel gruppo guidato da Vanoli, reduce dal ko di Parma, non si è visto Moise Kean, assente per ragioni personali. Una situazione già chiarita dal club, che ha autorizzato l’attaccante a non prendere parte alla seduta. Nessun allarme dunque in casa viola, dove si attende solo il suo rientro. L’attenzione resta massima in vista dei prossimi impegni decisivi.

Kean fermo per motivi familiari: la situazione

Moise Kean non ha partecipato all’allenamento della Fiorentina a causa di questioni familiari. L’attaccante ha concordato l’assenza con la società, che gli ha concesso il permesso necessario. Si tratta quindi di un'assenza programmata e non legata a problemi fisici. Il giocatore tornerà al Viola Park nei prossimi giorni per riprendere regolarmente il lavoro. L’obiettivo è quello di essere nuovamente a disposizione dello staff tecnico. La Fiorentina, intanto, continua la preparazione senza di lui. All’orizzonte c’è una sfida molto delicata per il futuro della stagione. Domenica 4 gennaio alle 15:00 i viola affronteranno la Cremonese al Franchi in una gara chiave per la corsa salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS