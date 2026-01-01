Fiorentina, il primo colpo di Paratici è l'israeliano Manor Solomon: i dettagli

I numeri di Solomon

Negli Spurs, l'ex Shakhtar ha giocato solo nella stagione 23/24, arrivando proprio grazie allo stesso Paratici: qui il nazionale israeliano non ha brillato, scendendo in campo solo per cinque volte. Solomon ha faticato anche nella Liga (6 presenze e 1 gol): in passato ha vestito anche le maglie di Shakhtar, Fulham e Leeds. Vanta anche 48 presenze (con 8 gol) con la nazionale di Israele dove ha giocato titolare anche nelle ultime due sfide di qualificazioni mondiali contro l’Italia.