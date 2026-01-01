Fiorentina, lo spettro Serie B e l'acqua alla gola: viola in ritiro, arriva la Cremonese

"Migliorati con Vanoli"

"È un momento dove dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo portare un cambio di rotta e intraprendere un nuovo percorso. Una situazione di questo tipo la stiamo affrontando con la famiglia Commisso sempre vicina. Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina alla grandezza che meritano. Col nuovo anno dobbiamo cambiare ritmo e con nuovi risultati". Con Vanoli si sono visti dei miglioramenti. "Da quando è arrivato Vanoli alcune situazioni sono migliorate, lo dicono i numeri. Da un punto di vista atletico ma anche tecnico vedono la Fiorentina risalita al quinto posto per occasioni create o possesso palla. Ora però dobbiamo mettere in campo anche i risultati e dobbiamo essere tutti concentrati su questo", ha aggiunto.

"Sfruttare il mercato"

Capitolo mercato: "Questo 2026 lo affrontiamo con determinazione. Dovremo essere molto lucidi per la situazione in cui ci troviamo. Ci siamo posti degli obiettivi, noi pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia raggiungibile. Dobbiamo ragionare partita dopo partita senza guardare la classifica. Dovremo continuamente avere in testa questa tabella di marcia. Col mister siamo allineati e gennaio sarà importante perché dovremo sfruttare il mercato per portare qualche faccia nuova", ha spiegato. Infine Ferrari ha confermato che "a partire dall'anno nuovo si troverà una figura che avrà una responsabilità sportiva, un professionista che abbia una caratura nazionale e internazionale".