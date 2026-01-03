Comincia in modo controverso il 2026 per una Fiorentina chiamata a risalire per non sprofondare nell’anno del centenario: con l’arrivo del primo acquisto Manor Solomon che andrà a colmare un ruolo vacante come quello di esterno d’attacco (il club ne sta cercando almeno un altro: seguiti Luvumbo del Cagliari e Boga del Nizza). E con l’assenza nella settimana che precede l’importante gara con la Cremonese del giocatore più rappresentativo, Moise Kean. In permesso societario da martedì fino a ieri il centravanti in questi giorni non si è mai allenato con i compagni ma è tornato oggi a disposizione dei viola. A ridosso del match, difficile quindi vederlo domani titolare: sarà Vanoli a decidere. Come riporta la Fiorentina Kean è al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli e sarà a disposizione del tecnico Vanoli per l'allenamento di oggi. Dato l’ultimo posto e il clima di contestazione, nessuno in casa viola ha fatto salti di gioia quando Kean ha chiesto il permesso di allontanarsi ma davanti alla delicatezza del problema familiare non gli è stato negato come fu anche ad aprile.