Fagioli entusiasma Vanoli: “Ha preso in mano la Fiorentina, può fare il play. È da Nazionale”

“Rimane un po’ la delusione per il pareggio, ma il risultato è giusto. Siamo partiti con un approccio lento, abbiamo subito queste situazioni su palla inattiva che ci hanno fatto perdere autostima. Siamo usciti bene nel secondo tempo, trovando il pareggio e poi anche il vantaggio. E’ un punto importante, ora guardiamo alla prossima (Milan, ndr). Ora sappiamo stare in partita e reagire a quei eventi che prima ci potevano abbattere, con il lavoro ne stiamo uscendo, dobbiamo lavorare nella costruzione, ma mi tengo la reazione e la continuità di questi ragazzi che stanno provando a cambiare marcia". Così Paolo Vanoli, ai microfoni di Dazn, ha commentato il pareggio della sua Fiorentina sul campo della Lazio nel 19° turno di Serie A.
Le parole di Vanoli su Fagioli
Il tecnico dei viola ha poi aggiunto: "Ci vuole pazienza per entrare nella testa dei giocatori, la situazione tutt’ora non è facile, ma con questa voglia la strada è sicuramente quella giusta". Su Fagioli, autore dell'assist per il gol di Gosens: "Sono contento perchè da quando sono arrivato sta facendo prestazioni importanti, l’elogio va nella continuità delle prestazioni, ha preso in mano questa squadra. Tutti pensavano che il play non lo poteva fare e invece cresce partita dopo partita, è un ragazzo che deve avere ambizione e guardare anche alla Nazionale”.