Fagioli entusiasma Vanoli: “Ha preso in mano la Fiorentina, può fare il play. È da Nazionale”

“Rimane un po’ la delusione per il pareggio, ma il risultato è giusto. Siamo partiti con un approccio lento, abbiamo subito queste situazioni su palla inattiva che ci hanno fatto perdere autostima. Siamo usciti bene nel secondo tempo, trovando il pareggio e poi anche il vantaggio. E’ un punto importante, ora guardiamo alla prossima (Milan, ndr). Ora sappiamo stare in partita e reagire a quei eventi che prima ci potevano abbattere, con il lavoro ne stiamo uscendo, dobbiamo lavorare nella costruzione, ma mi tengo la reazione e la continuità di questi ragazzi che stanno provando a cambiare marcia". Così Paolo Vanoli, ai microfoni di Dazn, ha commentato il pareggio della sua Fiorentina sul campo della Lazio nel 19° turno di Serie A.