Brescianini: "Difficile dire di no alla Fiorentina, lotterò per questa maglia". E su Vanoli...

L'ex Atalanta si presenta ai Viola promettendo il massimo impegno: "È una società con una storia incredibile e io spero di ripagare la fiducia"
3 min
FIRENZE - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto dall'Atalanta di Marco Brescianini con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza a fine stagione della formazione toscana. L'ex Frosinone è già al lavoro al Viola Park in vista del big match di domenica in casa contro il Milan, intanto si presentato. Queste le sue prime parole dal giocatore della Viola rilasciate al sito ufficiale: "Sto benissimo, non vedo l'ora di mettermi in gioco. Ho avuto subito un colloquio con mister Vanoli, è stato molto piacevole, l'ho trovato molto carico, adesso speriamo di fare bene e dare una bella svolta - aggiunge - Quando ti chiama una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Sappiamo che sta attraversando un momento un po' così, prò ha sempre dimostrato negli anni che grazie anche ai tifosi, alla gente, la squadra non molla. Secondo me ci sono buoni presupposti per far bene sia a livello personale che di squadra"

Sulla lotta salvezza

Brescianini promette: "Ce la metterò  tutta e metterò tutta la mia professionalità e il mio impegno, suderò la maglia fino all'ultimo goccia, anche perché questa è una società con una storia incredibile e io spero di ripagare la fiducia mettendo in campo tutta l'energia che posso".

Sul ruolo

Sul dove può giocare: "Nasco come mezzala, però negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due, quindi più o meno i ruoli del centrocampo li conosco tutti. Ovvio che io preferisco essere più vicino alla porta per provare gli inserimenti o comunque aiutare la squadra nella zona offensiva, però dove il mister mi dirà di mettermi, io mi metterò. C'è anche l'ipotesi che possa essere impiegato anche come esterno sinistro offensivo. È un ruolo che ho fatto meno in realtà, però in qualche partita mi è capitato di giocarci. Secondo me nel calcio moderno i ruoli contano, ma relativamente perché poi si parla più di occupazione degli spazi, quindi una volta che conosci i movimenti sei più facilitato a giocare in tutti i ruoli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

