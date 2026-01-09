Brescianini: "Difficile dire di no alla Fiorentina, lotterò per questa maglia". E su Vanoli...

Brescianini promette: "Ce la metterò tutta e metterò tutta la mia professionalità e il mio impegno, suderò la maglia fino all'ultimo goccia, anche perché questa è una società con una storia incredibile e io spero di ripagare la fiducia mettendo in campo tutta l'energia che posso".

Sul ruolo

Sul dove può giocare: "Nasco come mezzala, però negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due, quindi più o meno i ruoli del centrocampo li conosco tutti. Ovvio che io preferisco essere più vicino alla porta per provare gli inserimenti o comunque aiutare la squadra nella zona offensiva, però dove il mister mi dirà di mettermi, io mi metterò. C'è anche l'ipotesi che possa essere impiegato anche come esterno sinistro offensivo. È un ruolo che ho fatto meno in realtà, però in qualche partita mi è capitato di giocarci. Secondo me nel calcio moderno i ruoli contano, ma relativamente perché poi si parla più di occupazione degli spazi, quindi una volta che conosci i movimenti sei più facilitato a giocare in tutti i ruoli"