Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto

FIRENZE - Si è spento a 76 snni il patron della Fiorentina Rocco Commisso. A comunicare la triste notizia è stato lo stesso club con un comunicato ufficiale nella notte in quanto Commisso si trovava negli Stati Uniti per curarsi da una grave malattia. Sotto la sua gestione (dal 2019) la Viola ha raggiunto tre finali (due di Conference League ed una di Coppa Italia) ed ha ottenuto come miglior risultato il sesto posto nello scorso campionato.
Se sul campo è mancato l'acuto, fuori certamente il "Rocco B. Commisso Viola Park" è stato il suo più grande successo ed eredità: inaugurato nel 2023, un investimento da 120 milioni di euro che ha generato uno dei centri sportivi piàù all'avanguardia d'Europa da oltre 20 ettari con 12 campi di allenamento, strutture mediche, palestre e spazi per il settore giovanile e per la squadra femminile. Adesso però con la sua scomparsa, la famiglia Commisso dovrà decidere se gestire ancora la Fiorentina o cederla, a suo tempo sono circolate voci di un interesse da parte di fondi americani e arabi
Originario di Marina di Gioiosa Ionica, Commisso è stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo nella storia degli Stati Uniti, dove era arrivato all'età di 12 anni. Membro della prestigiosa classifica Forbes 400, la sua straordinaria carriera nel settore della televisione via cavo si è estesa per quasi 50 anni.
Il comunicato della Fiorentina
Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso.
Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa.
Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso.
Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste.
Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club Viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze.
‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini.
Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre portando il suo nome. Un segno indelebile dell'affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia.
La famiglia Commisso desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi momenti così delicati ed è certa che il ricordo e la memoria di Rocco rimarrà per sempre nei cuori delle tante persone che gli hanno voluto bene e che hanno passato momenti difficili e momenti bellissimi insieme a lui.
Un pensiero grande in un momento così triste va a tutte le persone della Fiorentina, staff, giocatori, dipendenti, a tutti le persone che conoscevano Rocco, a tutto il popolo viola e soprattutto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e il ricordo del nostro Rocco.
Ci manchi e ci mancherai sempre.
I cordoglio delle società
New York Cosmos
"Rendiamo omaggio alla vita di Rocco B. Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare le prossime generazioni. I New York Cosmos esprimono le loro più sentite condoglianze alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alla sua famiglia allargata e a tutti coloro le cui vite sono state toccate da Rocco". Lo si legge sul profilo X della squadra di calcio statunitense, di cui il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso acquistato la quota di maggioranza nel 2017.
Aurelio De Laurentiis (Napoli)
"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano". Così su X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ricorda il patron della Fiorentina.
Parma
"Il presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente della Fiorentina. Imprenditore e uomo di sport, ha sempre dimostrato una profonda passione per il calcio, guidando la Fiorentina con dedizione, visione e grande senso di appartenenza.Alla famiglia Commisso, alla Fiorentina e a tutta la comunità viola vanno le nostre più sentite condoglianze". È il cordoglio della società ducale per la scomparsa del patron viola.
Palermo
"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente dell'ACF Fiorentina Rocco B. Commisso". È quanto si legge in una nota della società rosanero.
Lazio
"La Società Sportiva Lazio esprime il proprio sincero cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina. Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano. In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Commisso, la Fiorentina e l’intera comunità viola"
Il Presidente Claudio Lotito dichiara: “I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso inizative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze". La S.S. Lazio partecipa al cordoglio, rendendo omaggio alla memoria di un Presidente che ha saputo lasciare un’impronta concreta e duratura
Lega Serie A
"A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità". È il cordoglio per la morte del patron viola da parte di Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A. "Da presidente della Fiorentina, ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all'avanguardia, sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi - ricorda ancora Simonelli - Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l'impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio".
