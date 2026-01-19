Tuttosport.com
Harrison ufficiale alla Fiorentina: la formula che ha convinto il Leeds, il comunicato

Il club viola ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno inglese. Si tratta del terzo acquisto in questa sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini
2 min
Harrison ufficiale alla Fiorentina: la formula che ha convinto il Leeds, il comunicato
La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Jack Harrison. L'esterno inglese classe '96 arriva in prestito dal Leeds con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro e sarà a disposizione, con la maglia numero 17, per la prossima partita al Franchi sabato contro il Cagliari. Si tratta del terzo acquisto viola in questa sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini. Intanto la squadra agli ordini di Paolo Vanoli è tornata già oggi ad allenarsi dopo la vittoria ottenuta ieri a Bologna, dedicata al presidente Rocco Commisso scomparso nella notte tra venerdì e sabato scorsi all'età di 76 anni, i cui funerali si terranno mercoledì alle 16 (ora italiana) a New York.

La nota della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C. Harrison, nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, è cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester United e, nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Leeds, anche le maglie del Middlesbrough, del New York City FC e dell’ Everton. Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17". Si legge nel comunicato pubblicato dalla Fiorentna sul sito ufficiale.

Tutte le news di Fiorentina

