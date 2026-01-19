Harrison ufficiale alla Fiorentina: la formula che ha convinto il Leeds, il comunicato

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Jack Harrison. L'esterno inglese classe '96 arriva in prestito dal Leeds con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro e sarà a disposizione, con la maglia numero 17, per la prossima partita al Franchi sabato contro il Cagliari. Si tratta del terzo acquisto viola in questa sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini. Intanto la squadra agli ordini di Paolo Vanoli è tornata già oggi ad allenarsi dopo la vittoria ottenuta ieri a Bologna, dedicata al presidente Rocco Commisso scomparso nella notte tra venerdì e sabato scorsi all'età di 76 anni, i cui funerali si terranno mercoledì alle 16 (ora italiana) a New York.