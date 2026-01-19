Tuttosport.com
Fabbian alla Fiorentina, Sohm al Bologna: tutti i dettagli della doppia operazione

Nuovi rinforzi in arrivo a centrocampo per Vanoli e Italiano: le ultime novità di mercato
3 min
Fabbian alla Fiorentina, Sohm al Bologna: tutti i dettagli della doppia operazione © FOTO SCHICCHI
Dopo una prima parte di stagione da incubo, la Fiorentina sta rivoluzionando la rosa nella speranza di dare una svolta alla squadra e allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione. Per questo il club viola ha già ufficializzato gli acquisti di Solomon e Harrison (ecco il comunicato ufficiale), ma non sembra intenzionata a fermarsi qui. È ai dettagli, infatti, anche uno scambio con il Bologna: Fabbian si unirà alla squadra di Vanoli mentre Sohm vestirà la maglia rossoblù.

Fiorentina-Bologna, ai dettagli lo scambio tra Fabbian e Sohm

L'obiettivo della Fiorentina era quello di acquistare un centrocampista in grado di inserirsi e rendersi pericoloso in zona gol e per questo il club ha deciso di puntare su Fabbian. Per convincere il Bologna a lasciarlo partire, è stato inserito nella trattativa anche il cartellino di Sohm, contropartita tecnica gradita a Vincenzo Italiano. La trattativa è ai dettagli. Fabbian si trasferirà alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, con contratto a 1,6 milioni di euro a stagione fino al 2030. Sohm, invece, farà il percorso opposto ma in prestito con diritto di riscatto per circa 12/13 milioni. Anche per lui pronto un contratto fino al 2030.

I numeri di Fabbian e Sohm

Fabbian è una mezzala offensiva, giocatore in grado di inserirsi con i tempi giusti e trovare la via del gol. Una caratteristica questa che manca nel centrocampo della Fiorentina, che per questo ha deciso di puntare su di lui. Non a caso il centrocampista italiano in questa stagione ha collezionato 14 presenze (ma appena 708 minuti) e 2 gol in Serie A. Sohm al contrario con lo stesso minutaggio (709 minuti in campo) non è riuscito a lasciare il segno: 0 gol e 1 assist in 16 presenze.

