Fiorentina, Comuzzo ricorda Commisso: "Era come un secondo padre. Quando è morta mia madre lui…"

"Il presidente, da quando sono arrivato qui e da quando è arrivato lui, l'ho sempre percepito come quasi un secondo papà". Così Pietro Comuzzo ricorda Rocco Commisso, l'ex patron della Fiorentina scomparso il 16 gennaio a New York dopo avere lottato contro una malattia che gli ha impedito di tornare in Italia per ritrovare la propria squadra. Un lutto che ha conosciuto dapprima l'addio del Dall'Ara, dove la Viola è scesa per la prima volta in campo orfana del suo presidente e in seguito dal Franchi, che per l'ultima volta ha salutato Commisso in occasione della sfida contro il Cagliari. Lunedì 26 gennaio presso il Duomo di Firenze, si sono invece tenuti i funerali dell'ex presidente. Queste le parole del difensore: "Io ho subito un lutto abbastanza pesante in famiglia - ha raccontato ricordando la scomparsa della madre - e il mio ricordo più speciale di lui è che pochi giorni dopo questo lutto lui è stato il primo a venirmi vicino: mi strinse la mano. Sicuramente l'ho sempre percepito come appunto un secondo papà, una persona speciale sotto ogni punto di vista.Il mio ricordo di lui è non su ciò che ha lasciato proprio a livello fisico, ma soprattutto quello che ha lasciato dentro i nostri cuori. Se il Viola Park è probabilmente il suo lascito più grande. Ci ha dato la possibilità e ci sta dando la possibilità tuttora di allenarci in uno dei centri sportivi più belli e all'avanguardia del mondo. Di questo sicuramente non possiamo che ringraziarlo e per tutto il resto cercare di onorarlo e di rispettarlo il più possibile in campo tramite le prestazioni e le partit".