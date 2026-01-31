Vanoli dopo Napoli: "Fiorentina meritava il pari". E su Kean e Piccoli: "Contro la Juve…"

NAPOLI - La Fiorentina esce con zero punti dal Maradona al termine di una gara combattuta contro il Napoli . La reazione con il gol di Solomon , dopo il doppio vantaggio azzurro firmato da Vergara e Gutierrez , non basta a Vanoli che resta in piena zona retrocessione, al terzultimo posto. Questa l'analisi del match del tecnico viola ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo migliorare, dobbiamo stare più attaccati alla partita. Sapevamo di venire ad affrontare una squadra forte e delusa dalla Champions, sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualche cosa e senza nulla togliere a nessuno, credo che i ragazzi meritassero il pareggio".

La coppia Kean-Piccoli

Poi prosegue sulla possibile coppia Kean-Piccoli: "Roberto ha sentito il peso del trasferimento, ma è un ragazzo che si mette sempre a disposizione. Lavorandoci sono una bella coppia, il tempo è poco per lavorarci, ma quando sono arrivato li ho provati contro Juventus e Atalanta. Sono cresciuti, ma bisogna averli al meglio, per Moise è importante. Adesso siamo un gruppo, ma dobbiamo limare i particolari per portare a casa le partite. Dobbiamo essere bravi a capire che adesso inizia il nostro campionato, con le piccole abbiamo sempre fatto fatica e adesso capiremo se siamo cresciuti veramente".

L'abbraccio con Lukaku

Conclude sull'abbraccio al fischio finale con Lukaku: "Bei ricordi. Ero assistente di Conte all'Inter quando abbiamo vinto lo Scudetto. Lui è stato una parte importante e quando ti abbracciano così i giocatori significa che ci siamo lasciati delle cose a vicenda. Sono contento".