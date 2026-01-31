Vanoli dopo Napoli: "Fiorentina meritava il pari". E su Kean e Piccoli: "Contro la Juve…"

NAPOLI - La Fiorentina esce con zero punti dal Maradona al termine di una gara combattuta contro il Napoli. La reazione con il gol di Solomon, dopo il doppio vantaggio azzurro firmato da Vergara e Gutierrez, non basta a Vanoli che resta in piena zona retrocessione, al terzultimo posto. Questa l'analisi del match del tecnico viola ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo migliorare, dobbiamo stare più attaccati alla partita. Sapevamo di venire ad affrontare una squadra forte e delusa dalla Champions, sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualche cosa e senza nulla togliere a nessuno, credo che i ragazzi meritassero il pareggio".
La coppia Kean-Piccoli
Poi prosegue sulla possibile coppia Kean-Piccoli: "Roberto ha sentito il peso del trasferimento, ma è un ragazzo che si mette sempre a disposizione. Lavorandoci sono una bella coppia, il tempo è poco per lavorarci, ma quando sono arrivato li ho provati contro Juventus e Atalanta. Sono cresciuti, ma bisogna averli al meglio, per Moise è importante. Adesso siamo un gruppo, ma dobbiamo limare i particolari per portare a casa le partite. Dobbiamo essere bravi a capire che adesso inizia il nostro campionato, con le piccole abbiamo sempre fatto fatica e adesso capiremo se siamo cresciuti veramente".
L'abbraccio con Lukaku
Conclude sull'abbraccio al fischio finale con Lukaku: "Bei ricordi. Ero assistente di Conte all'Inter quando abbiamo vinto lo Scudetto. Lui è stato una parte importante e quando ti abbracciano così i giocatori significa che ci siamo lasciati delle cose a vicenda. Sono contento".