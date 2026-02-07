Paratici avverte la Fiorentina: "Soffriremo fino al 24 maggio per salvarci"  

Messaggio alla squadra

- Laospita il Torino in cerca di punti preziosi per la lotta salvezza. Prima del fischio d'inizio il direttore sportivo dei Viola,, ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione spiegando la sua scelta: "La scelta di Firenze potrebbe sembrare incosciente, ma non lo è. La mia è stata una scelta solo coraggiosa, so cosa si rischia ma ho grandissima fiducia. C'è una proprietà serissima e infrastrutture di primo livello, ci sono persone con cui mi piace lavorare e quindi sono convinto di questa scelta".

Cosa ha detto alla squadra in questo momento: "Abbiamo un bravissimo allenatore, che sa smuovere le corde ai giocatori senza il mio aiuto. Ho aggiunto che non ci potremmo tirare fuori da questa situazione con uno/due risultati o in un mese di lavoro. Staremo qui a soffrire fino al 24 maggio: un messaggio che mi sembrava corretto dare a tutto l'ambiente viola".