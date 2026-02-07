Tuttosport.com
Paratici avverte la Fiorentina: "Soffriremo fino al 24 maggio per salvarci"  

Le parole del direttore sportivo dei Viola nel pre-partita della sfida contro il Torino: "So cosa si rischia ma ho grandissima fiducia"
2 min
ParaticiFiorentina
Paratici avverte la Fiorentina: "Soffriremo fino al 24 maggio per salvarci"  
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra
FIRENZE - La Fiorentina ospita il Torino in cerca di punti preziosi per la lotta salvezza. Prima del fischio d'inizio il direttore sportivo dei Viola, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione spiegando la sua scelta: "La scelta di Firenze potrebbe sembrare incosciente, ma non lo è. La mia è stata una scelta solo coraggiosa, so cosa si rischia ma ho grandissima fiducia. C'è una proprietà serissima e infrastrutture di primo livello, ci sono persone con cui mi piace lavorare e quindi sono convinto di questa scelta".

Messaggio alla squadra

Cosa ha detto alla squadra in questo momento: "Abbiamo un bravissimo allenatore, che sa smuovere le corde ai giocatori senza il mio aiuto. Ho aggiunto che non ci potremmo tirare fuori da questa situazione con uno/due risultati o in un mese di lavoro. Staremo qui a soffrire fino al 24 maggio: un messaggio che mi sembrava corretto dare a tutto l'ambiente viola".

Cosa non sta funzionando?

Paratici che ha glissato alla domanda sulle difficoltà ad oggi dei Viola: "Sono arrivato il 4 febbraio, ho partecipato marginalmente a questo mercato. Sono domande che andrebbero fatte a Goretti e Ferrari. Sono arrivati 5 giocatori, alcuni anche di caratura" .

Paratici a Dazn: "Vanoli è bravissimo"

Ai microfoni di Dazn il ds viola racconta dei tasti toccati per motivare l'ambiente: "Sono belle serate di calcio, cerco di viverla al cento per cento e godermela. Non dovevo dire troppe cose alla squadra, perché abbiamo un allenatore bravissimo che sa esprimere bene i suoi concetti - aggiunge - Essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di molti consigli, dovremo stare qui e soffrire fino all'ultima giornata perché da questa situazione non si esce con un paio di risultati o un mese positivo. Dobbiamo stare concentrati fino alla fine, per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza della Fiorentina". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

