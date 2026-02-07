Paratici avverte la Fiorentina: "Soffriremo fino al 24 maggio per salvarci"  

Messaggio alla squadra
Cosa ha detto alla squadra in questo momento: "Abbiamo un bravissimo allenatore, che sa smuovere le corde ai giocatori senza il mio aiuto. Ho aggiunto che non ci potremmo tirare fuori da questa situazione con uno/due risultati o in un mese di lavoro. Staremo qui a soffrire fino al 24 maggio: un messaggio che mi sembrava corretto dare a tutto l'ambiente viola".
Cosa non sta funzionando?
Paratici che ha glissato alla domanda sulle difficoltà ad oggi dei Viola: "Sono arrivato il 4 febbraio, ho partecipato marginalmente a questo mercato. Sono domande che andrebbero fatte a Goretti e Ferrari. Sono arrivati 5 giocatori, alcuni anche di caratura" .
Paratici a Dazn: "Vanoli è bravissimo"
Ai microfoni di Dazn il ds viola racconta dei tasti toccati per motivare l'ambiente: "Sono belle serate di calcio, cerco di viverla al cento per cento e godermela. Non dovevo dire troppe cose alla squadra, perché abbiamo un allenatore bravissimo che sa esprimere bene i suoi concetti - aggiunge - Essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di molti consigli, dovremo stare qui e soffrire fino all'ultima giornata perché da questa situazione non si esce con un paio di risultati o un mese positivo. Dobbiamo stare concentrati fino alla fine, per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza della Fiorentina".