Vanoli duro: "Facciamo sempre gli stessi errori. Ecco che cosa ci manca..."

FIRENZE - Pareggio amaro per la Fiorentina di Paolo Vanoli ripresa a 94' dal Torino . Il commento dell'allenatore dei viola ai microfoni di Dazn: "Sicuramente la voglia di portare a casa tutti questi risultati a volte ti fa fare questo. La nostra intenzione non era questa, era metterci a 5 perché effettivamente loro hanno dei grandissimi saltatori però dovevo rimanere un po' più alto con i due esterni e andare a fare il 3 su 3. Sono cose che succedono, però quello che dà fastidio è la ripetizione sempre degli stessi errori. La volta alla Lazio abbiamo concesso un rigore, abbiamo buttato via dei punti. Oggi anche questo al finale ci siamo meritati, ci meritava una vittoria, non è successo. Dobbiamo continuare su questa strada e purtroppo migliorare anche i gol. Perché è una squadra che si deve salvare ogni volta. Partire dal 1-0 sotto e poi una reazione da grande squadra e dopo volte devi buttare via. Però dobbiamo rimanere positivi perché l'ho detto, se siamo in questa situazione dobbiamo lottare fino in fondo. Quindi dispiace per i ragazzi perché stasera hannp dato tutto, dovremmo lavorare di più".

Sui cambi

Vanoli rifarebbe in cambi effettuati nel finale (Kean e Solomon all'85'): "Sì, assolutamente. Siamo andati in fatica perché forse non abbiamo capito la dinamica. Quando prendi negli ultimi 5 minuti a destra continuavamo a prendere dei cross negli 1 contro 1. Li devi fermare i cross. Un po' di più dovevamo salire con le nostre ali che erano Jack a sinistra e Fabian per andare a fare il 3 su 3. Sono particolari che purtroppo ci stanno sempre condannando. Come è il particolare con la Lazio, con il Milan. È una stagione così, però anche oggi abbiamo creato tanto, si poteva andare in vantaggio, si è ritrovata in svantaggio. Siamo stati bravissimi a recuperarla. Loro hanno grandissima struttura, è normale che rimanere a 4-5 minuti alla fine era un grandissimo pericolo".

I gol subiti dai calci da fermo

La Fiorentina ha subito 10 gol fra calci d'angolo e punizioni indirette, 5-5. Carenza strutturale oppure è un problema mentale? Vanoli: "C'è un po' di carenza strutturale, perché come hai visto anche oggi sui calci d'angolo abbiamo rischiato di tenerli su tre per portare fuori un saltatore in meno loro. Poi invece ho tante volte di disattenzione, un po' più di cattiveria nel finale. Cattiveria sia dentro l'area ma anche impedire questi cross. Ci manca l'ultimo step che lo stiamo cercando, i ragazzi si stanno impegnando. Però su questo aspetto qua effettivamente sulle preventive ci stiamo lavorando. Dobbiamo avere anche un atteggiamento positivo tra i compagni, parlarsi, la voglia. Esula un po' da tutto questo, la voglia. Però ripeto, siamo partiti bene ma abbiamo avuto due o tre occasioni per andare in vantaggio. Poi un'ingenuità clamorosa ti trovi sotto. Sono tutte energie che spedi sempre per recuperare. Fortunatamente abbiamo questa forza e dobbiamo continuare a lavorare su questa forza. Se siamo lì, l'abbiamo detto, fino alla fine dovremo lottare sotto".

Ilkhan sempre libero, una scelta?

Sull'atteggiamento del primo tempo con il centrocampista del Torino libero di agire: "Non era una scelta. Inizialmente erano un po' di tempi sbagliati a uscire da quello che abbiamo corretto nel secondo tempo. Quello fa parte anche della comunicazione. Perché quando partono le punte a pressare, devono anche andare in centrocampista e andare a prendere uomo su uomo. E a volte lì l'abbiamo lasciato tante volte libero. Poi questo l'abbiamo migliorato. Però, ripeto, quello l'abbiamo corretto, sì. Questo è stato un po' fagioli che a volte faceva fatica a capire quando andare in avanti. Però penso che il problema non sia stato lì. Negli ultimi minuti che non abbiamo impedito questi cross, loro hanno una squadra strutturata. E soprattutto il primo gol, come ci succede spesso ultimamente, devi sempre rincorrere".