Fagioli nella ricetta salvezza della Fiorentina, Vanoli: "Migliorato tanto. I numeri dicono che..."

"Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo battere squadre come il Como". Queste le parole di Paolo Vanoli, intervenuto al termine della trasferta al Sinigaglia, dove la Fiorentina ha ritrovato i 3 punti trascinata dalle reti dei due ex Juve Nicolò Fagioli (26') e Moise Kean (54', rig.): 2-1 il finale. Padroni di casa a segno con l'autorete di Fabiano Parisi (77') mentre nel finale espulso l'altro ex bianconero Alvaro Morata. Un risultato valido per la 25ª giornata di campionato e che consente alla Viola di rilanciare la corsa salvezza con 21 punti a pari merito con il Lecce, a sua volta atteso lunedì 16 a Cagliari: fermi invece a quota 15 Verona e Pisa, con gli Scaligeri impegnati domenica 15 a Parma e i nerazzurri che venerdì 13 sono usciti sconfitti dalla gara interna con il Milan. L'agenda di Vanoli prevede ora il ritorno in Conference League, dove il 19 febbraio scenderà in campo Bialystok per contendere allo Jagiellonia il primo atto dei playoff. A seguire, il doppio appuntamento al Franchi dapprima con il Pisa e a seguire con il ritorno degli spareggi.
Vanoli: "Fagioli? Migliorato tanto"
Così Vanoli: "Dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa bassa e pensare alla prossima, prima in Conference League e poi in campionato - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Fagioli? Ha delle qualità importanti, può difendere in maniera diversa, stiamo lavorando tanto e sta migliorando tanto, lo dicono i numeri. I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso. I gol lui ce li ha, deve arrivare lì con più determinazione e cattiveria. Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come si può arrivare a questa salvezza. È stato un passaggio difficile, non è facile per una squadra come la Fiorentina passare da un obiettivo come l'Europa alla salvezza. Noi dobbiamo avere coraggio e tutto quello che ho fatto l'ho fatto per provare nuove soluzioni, perché questa è una squadra con qualità".