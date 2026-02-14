Fagioli nella ricetta salvezza della Fiorentina, Vanoli: "Migliorato tanto. I numeri dicono che..."

"Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo battere squadre come il Como". Queste le parole di Paolo Vanoli , intervenuto al termine della trasferta al Sinigaglia, dove la Fiorentina ha ritrovato i 3 punti trascinata dalle reti dei due ex Juve Nicolò Fagioli (26') e Moise Kean (54', rig.): 2-1 il finale. Padroni di casa a segno con l'autorete di Fabiano Parisi (77') mentre nel finale espulso l'altro ex bianconero Alvaro Morata . Un risultato valido per la 25ª giornata di campionato e che consente alla Viola di rilanciare la corsa salvezza con 21 punti a pari merito con il Lecce, a sua volta atteso lunedì 16 a Cagliari: fermi invece a quota 15 Verona e Pisa, con gli Scaligeri impegnati domenica 15 a Parma e i nerazzurri che venerdì 13 sono usciti sconfitti dalla gara interna con il Milan . L'agenda di Vanoli prevede ora il ritorno in Conference League, dove il 19 febbraio scenderà in campo Bialystok per contendere allo Jagiellonia il primo atto dei playoff. A seguire, il doppio appuntamento al Franchi dapprima con il Pisa e a seguire con il ritorno degli spareggi.

Vanoli: "Fagioli? Migliorato tanto"

Così Vanoli: "Dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa bassa e pensare alla prossima, prima in Conference League e poi in campionato - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Fagioli? Ha delle qualità importanti, può difendere in maniera diversa, stiamo lavorando tanto e sta migliorando tanto, lo dicono i numeri. I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso. I gol lui ce li ha, deve arrivare lì con più determinazione e cattiveria. Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come si può arrivare a questa salvezza. È stato un passaggio difficile, non è facile per una squadra come la Fiorentina passare da un obiettivo come l'Europa alla salvezza. Noi dobbiamo avere coraggio e tutto quello che ho fatto l'ho fatto per provare nuove soluzioni, perché questa è una squadra con qualità".