Rugani si presenta alla Fiorentina: "Non mi aspettavo di lasciare la Juve ma ho seguito l'istinto"

Daniele Rugani ha lasciato la Juventus nella sessione di calciomercato invernale, accasandosi alla Fiorentina con la formula del prestito. L'ex difensore bianconero non ha però ancora esordito con il club Viola, a causa di un infortunio al polpaccio che l'ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, rimediato nel derby contro il Torino dello scorso novembre. Mezz'ora in campo nella sfida vinta dai bianconeri contro la Roma , poi una ricaduta che l'ha costretto a fermarsi nuovamente. Il rientro in campo è ormai dietro l'angolo, ma indosserà un'altra maglia: quella della Fiorentina . Rugani ha parlato in conferenza stampa di quello che è il suo presente calcistico, soffermandosi sulle sue condizioni fisiche attuali.

Rugani: "Voglio essere pronto per il Pisa"

"Ringrazio la famiglia Commisso che mi ha permesso di essere qui oggi. Hanno attraversato un momento difficilissimo ma si sente sempre il loro attaccamento alla Fiorentina". Così, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore viola. il 31enne Daniele Rugani, il nuovo difensore della Fiorentina, arrivato in prestito dalla Juventus. "Cercherò di portare il mio contributo di esperienza e professionalità alla squadra, dentro e fuori dal campo", ha aggiunto Rugani. "Vengo da un infortunio ma sto facendo un gran lavoro per essere a disposizione da lunedì prossimo contro il Pisa".

Goretti: "Daniele porterà esperienza e maturità"

"Siamo qui per presentare il nostro ultimo acquisto Daniele Rugani, e siamo molto felici di averlo con noi. Daniele sicuramente porterà esperienza, maturità, e sicuramente sarà per noi un valore aggiunto. Speriamo che possa restare insieme a noi per molto tempo". Lo ha detto Roberto Goretti, braccio destro del direttore sportivo viola Fabio Paratici nel corso della presentazione ufficiale del neo difensore gigliato Daniele Rugani, in svolgimento al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli.