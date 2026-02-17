Rugani si presenta alla Fiorentina: "Non mi aspettavo di lasciare la Juve ma ho seguito l'istinto"

Daniele Rugani ha lasciato la Juventus nella sessione di calciomercato invernale, accasandosi alla Fiorentina con la formula del prestito. L'ex difensore bianconero non ha però ancora esordito con il club Viola, a causa di un infortunio al polpaccio che l'ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, rimediato nel derby contro il Torino dello scorso novembre. Mezz'ora in campo nella sfida vinta dai bianconeri contro la Roma, poi una ricaduta che l'ha costretto a fermarsi nuovamente. Il rientro in campo è ormai dietro l'angolo, ma indosserà un'altra maglia: quella della Fiorentina. Rugani ha parlato in conferenza stampa di quello che è il suo presente calcistico, soffermandosi sulle sue condizioni fisiche attuali.
Rugani: "Voglio essere pronto per il Pisa"
"Ringrazio la famiglia Commisso che mi ha permesso di essere qui oggi. Hanno attraversato un momento difficilissimo ma si sente sempre il loro attaccamento alla Fiorentina". Così, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore viola. il 31enne Daniele Rugani, il nuovo difensore della Fiorentina, arrivato in prestito dalla Juventus. "Cercherò di portare il mio contributo di esperienza e professionalità alla squadra, dentro e fuori dal campo", ha aggiunto Rugani. "Vengo da un infortunio ma sto facendo un gran lavoro per essere a disposizione da lunedì prossimo contro il Pisa".
Goretti: "Daniele porterà esperienza e maturità"
"Siamo qui per presentare il nostro ultimo acquisto Daniele Rugani, e siamo molto felici di averlo con noi. Daniele sicuramente porterà esperienza, maturità, e sicuramente sarà per noi un valore aggiunto. Speriamo che possa restare insieme a noi per molto tempo". Lo ha detto Roberto Goretti, braccio destro del direttore sportivo viola Fabio Paratici nel corso della presentazione ufficiale del neo difensore gigliato Daniele Rugani, in svolgimento al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli.
Rugani e l'addio alla Juve: "Non mi aspettavo di andar via"
"Non vedo l'ora di dare una mano alla squadra. Non me l'aspettavo di lasciare la Juventus, ma improvvisamente c'è stata la grande opportunità di venire a Firenze e ho seguito l'istinto. Adesso sono qui e non vedo l'ora di dare il mio contributo". Così il 31enne Daniele Rugani, il nuovo difensore della Fiorentina, arrivato in prestito dalla Juventus, oggi a Firenze nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore viola. "Continuità è una parola molto importante che dobbiamo cercare di perseguire ogni giorno, perché è importante e ti porta all'obiettivo. Dobbiamo essere consapevoli della situazione e raggiungere l'obiettivo, seppur diverso da quanto era stato prefigurato a inizio stagione. Ogni partita sarà una finale, non bisogna montarsi la testa dopo la vittoria di Como. Tutti insieme andremo verso la ricerca della continuità di risultati e di prestazioni".
"Fagioli è maturato molto, Kean decisivo"
Nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore viola ha parlato della corsa per raggiungere l'obiettivo della salvezza. In viola Rugani ha ritrovato Nicolò Fagioli e Moise Kean, compagni che aveva avuto in bianconero. "Fagioli è un giocatore cresciuto e maturato sotto tutti i punti di vista, sia dentro che fuori dal campo - ha detto Rugani - Si vede che il mister sta facendo un grande lavoro con lui, parlo anche della fase difensiva e di caratteristiche che non facevano parte del suo repertorio. Nicolò è un calciatore forte. Kean è un calciatore decisivo per questa squadra, quando gira lui gira anche il resto della squadra. Anche lui ho trovato cresciuto, maturato. Da quando sono arrivato io ha già fatto due reti, speriamo sia stato di buon auspicio. Questa squadra ha bisogno delle sue reti".
Rugani e la classifica Viola: "Consapevole della situazione. Voglio..."
"Talvolta ci sono sensazioni di pancia, è l'istinto che ti guida in queste scelte. Sono pienamente consapevole della situazione che ho scelto ed è stata forse anche la cosa che mi ha acceso dentro per sentirmi vivo, rimettendomi in gioco. Mi sento un calciatore che può fare bene. Inoltre, la Fiorentina è uno dei club più importanti d'Italia, con un centro sportivo fantastico e una tifoseria che vive per questa squadra". Daniele Rugani, nuovo difensore della Fiorentina, ha spiegato cosa lo ha spinto a scegliere la squadra viola. Secondo Rugani, malgrado la situazione attuale di classifica veda la squadra di Vanoli coinvolta nella lotta per non retrocedere, quella viola "è una squadra forte che da tanti anni che raggiunge risultati importanti, ed è giusto così perché lo merita sia la squadra che i tifosi, e credo che qua ci siano le basi per fare grandi cose e avere grandi soddisfazioni". Infine, per quanto riguarda la sua esclusione dalla lista per la Conference League, Rugani spiega: "E' stata una decisione condivisa col mister e lo staff medico: vengo da un periodo lungo di assenza dai campi. Abbiamo deciso di approfittare di ogni minuto possibile per lavorare e mettere benzina. Ci sono tanti ragazzi che daranno il massimo anche per questa competizione che è importante per la Fiorentina".
